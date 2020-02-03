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В Украине увеличили выплаты тем, кто берет приемных детей

3 февраля, 20:43

Так граждан Украины мотивируют усыновлять детей

Выплаты на приемного ребенка в Украине увеличили до пяти тысяч гривен в месяц. Такое решение принял Кабинет министров.

Так граждан Украины собираются мотивировать усыновлять детей.

Об этом во время поездки в Одессу заявила министр социальной политики Юлия Соколовская. Она также рассказала, что правительство будет покупать для приемных семей квартиры и полностью их обустраивать.

"На 1100-1400 грн., в зависимости от возраста, увеличили выплаты в приемных семьях и домах семейного типа на каждого ребенка. То есть, принимая ребенка, семья получает уже увеличенную выплату. И особенно мы сделали большое увеличение выплат для детей с инвалидностью. Мы увеличили выплаты на 3-3,5 тыс. грн.", – сообщила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

А вот интернаты постепенно будут закрывать. Они полностью исчезнут в течение шести лет. В частности, в Одессе, в нескольких таких учреждениях, новых воспитанников уже не принимают.

"Центры социально-психологической реабилитации по всей одесской области переполнены. Большое количество изъятых детей. И к большому сожалению, сегодня нет достаточного количества патронатных семей, которые готовы одномоментно взять этих детей на воспитание. Но мы над этим работаем", – заявил заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Виталий Свичинский.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что такое патронатные семьи и чем они хороши для ребенка.

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Источник: Сегодня

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