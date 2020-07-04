В Украине увеличилось количество областей, где можно смягчать карантин

По состоянию на 4 июля Киев и семь областей Украины не выполнили критерии для ослабления карантина. Еще 2 июля количество таких областей составляло 10. Таким образом, отменить некоторые ограничения готовы 17 областей, данные с оккупированных территорий отсутствуют. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Так, из списка "не готовых" к ослаблению карантина областей вышли Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Сейчас одному или нескольким критериям не соответствуют Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская и Черниговская области.

Высокая недельная динамика заболеваемости наблюдается в Донецкой области – 376,89%.

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Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что люди, которые прибывают в Украину из стран с большим количеством зараженных коронавирусом, могут не проходить 14-дневную самоизоляцию , но должны пройти ПЦР-тестирование.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал условия для усиления карантина и назвал самые проблемные регионы – главных кандидатов на ужесточение ограничений.

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