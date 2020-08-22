В Украине увеличилось количество областей, где нельзя смягчать карантин

Большинство областей превышают показатель заболеваемости на 100 тысяч населения

В Украине, где зафиксировали очередной антирекорд по коронавирусу, 14 областей и столица не готовы к смягчению карантина. Согласно данным Минздрава, они не отвечают установленным критериям для ослабления противоэпидемических мер.

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Так, требованиям не соответствуют такие регионы: Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. Киев также остается в списке "не готовых".

Большинство областей превышают показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тысяч населения.

Напомним, по состоянию на утро 22 августа в Украине зафиксировали 2328 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавируса (102 971 с начала эпидемии). На первом месте по динамике заболеваемости COVID-19 сегодня Харьковская область, в которой выявили 291 новый случай. Это также рекорд за все время эпидемии. На втором месте – Одесская область (+210). Много заболевших в Черновицкой (+208), Тернопольской (+206) и Львовской (+172) областях.

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В связи с ухудшением ситуации Харьковскую область отнесли в "оранжевую" зону и усилили там карантин.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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