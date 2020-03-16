В Украине увеличилось количество зараженных коронавирусом

Сейчас еще у девяти человек подозревают опасный вирус

Коронавирус в Украине распространяется. На сегодняшний день зафиксировано уже пять лабораторно подтвержденных случаев заражения украинцев. До этого было три зараженных, из которых один летальный случай. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины при Минздраве.

"Лабораторно подтверждено пять случаев COVID-19 по состоянию на 16 марта (9:00). По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено пять положительных результатов на COVID-19: Черновицкая область – четыре и Житомирская область – один", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года было 94 подозрений на коронавирус у украинцев, из которых у 80 человек его не подтвердили. Сейчас еще девять украинцев проверяются на коронавирус.

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В Черновицкой ОГА подтвердили появление еще двух зараженных.

"Пациенты были госпитализированы с подозрением еще 6 и 13 марта. С тех пор находятся в инфекционном отделении областной клинической больницы и получают надлежащую медицинскую помощь. Больные изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с контактными лицами", – сообщили в ОГА.

Напомним, ранее было подтверждено только три случая заражений, один из которых закончился летальным исходом – от коронавируса умерла украинка в Житомирской области. В местной облгосадминистрации отмечают, что женщина слишком поздно обратилась за помощью. На момент госпитализации у нее была двусторонняя пневмония. Насыщение крови кислородом упало с 77% до 47%. Пациентку перевели на искусственную вентиляцию легких, была предоставленная кислородная терапия, но это не помогло. В связи с распространением коронавируса в Черновицкой области ввели чрезвычайную ситуацию.

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