В Украине узаконят двойное гражданство: за что будут лишать паспорта

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В Украине идет подготовка к легализации двойного гражданства. Об этом в интервью "Европейской правде" сообщил глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

"Первый шаг уже сделан – президентский законопроект №2590 подан на рассмотрение в Верховную Раду. Этот документ, вероятно, еще предстоит дискутироваться в парламенте, он может быть изменен. Не исключено, что будут и дополнительные проекты по этому вопросу. Но вектор изменений установлен президентом", - сказал он.

"Конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта", - сказал он.

Соколюк добавил, что будут некоторые ограничения в отношении стран миграционного риска, к которым относится и государство-агрессор.

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По его словам, также необходимо ввести процедуру принятия присяги для тех, кто получает гражданство.

"Сейчас присяги гражданина Украины нет! Поэтому это – наше предложение, и оно нашло отражение в президентском проекте изменений в закон о гражданстве.Если вы являетесь гражданином Украины от рождения, то, вероятно, присягу составлять не нужно. А если лицо принимает украинское гражданство по другим статьям, в том числе для тех, у кого это уже не первое гражданство, это – очень нужная процедура", - сказал он, добавив, что за нарушение присяги можно наказать.

"Но наказание – это, конечно, не единственная цель. Во-первых, присяга – это очень хорошая, торжественная процедура. Благодаря ей приобретения гражданства превращается в праздник.Но это также обязательства для человека. Если ты, получая паспорт, говоришь, что будешь работать на благосостояние украинского народа, уважать Украину, не делать того и другого – то понимаешь, что за нарушение присяги у тебя могут забрать гражданство", – сказал Максим Соколюк.

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Ранее в МИД рассказали о новых идеях относительно введения двойного гражданства.

Напомним, этим летом президент Владимир Зеленский фактически узаконил двойное гражданство в Украине, но не для всех, а только для этнических украинцев, живущих за рубежом, поручив упростить процедуру получения ими украинского паспорта. Также данная инициатива коснется людей, права и свободы которых нарушают в их странах.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "До конца года хотим разработать изменения в законы о двойном гражданстве": интервью с замглавы МИД".

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