В Украине уже более ста государственных услуг доступны онлайн

Одна из самых популярных - запись к врачу и оформление субсидии

В Украине уже более ста государственных услуг доступны онлайн 2019-02-24T01:45:00+02:00 Украина Одна из самых популярных - запись к врачу и оформление субсидии

Без очередей и общения с чиновниками. В Украине уже более ста государственных услуг доступны онлайн. Одна из самых популярных - запись к врачу и оформление субсидии.

Каждый десятый украинец, который обращался за ней, делал это через интернет.

Кроме того, онлайн можно записаться в очередь на получение паспорта и даже, не выходя из дома, получить помощь при рождении ребенка. А еще – зарегистрировать бизнес, недвижимость и оплатить судебный сбор. Согласно концепции развития электронного правительства, бумажные справки должны исчезнуть до следующего года.

Напомни, накануне 2019 года в Украине заработал Электронный кабинет водителя. Теперь каждый может получить всю информацию о своем транспортном средстве – от технических характеристик до истории автомобиля, узнать о штрафах, оплатить их, записаться в очередь в сервисный центр МВД.

Также в электронный формат перейдут рецепты по программе "Доступные лекарства". Если врач назначит препарат, который входит в государственную программу, то по электронному рецепту в аптеке его выдадут бесплатно. А деньги аптеке перечислит государство. Пока в программу входят препараты по трем группам заболеваний: бронхиальная астма, сахарный диабет второго типа и сердечно-сосудистые заболевания. В Министерстве обещают ее постепенно расширять.

А о том, как украинцы переходят на онлайн-шопинг, смотрите в видеоролике:

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