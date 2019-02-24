В Украине уже более ста государственных услуг доступны онлайн
Одна из самых популярных - запись к врачу и оформление субсидии
Без очередей и общения с чиновниками. В Украине уже более ста государственных услуг доступны онлайн. Одна из самых популярных - запись к врачу и оформление субсидии.
Каждый десятый украинец, который обращался за ней, делал это через интернет.
Кроме того, онлайн можно записаться в очередь на получение паспорта и даже, не выходя из дома, получить помощь при рождении ребенка. А еще – зарегистрировать бизнес, недвижимость и оплатить судебный сбор. Согласно концепции развития электронного правительства, бумажные справки должны исчезнуть до следующего года.
Напомни, накануне 2019 года в Украине заработал Электронный кабинет водителя. Теперь каждый может получить всю информацию о своем транспортном средстве – от технических характеристик до истории автомобиля, узнать о штрафах, оплатить их, записаться в очередь в сервисный центр МВД.
Также в электронный формат перейдут рецепты по программе "Доступные лекарства". Если врач назначит препарат, который входит в государственную программу, то по электронному рецепту в аптеке его выдадут бесплатно. А деньги аптеке перечислит государство. Пока в программу входят препараты по трем группам заболеваний: бронхиальная астма, сахарный диабет второго типа и сердечно-сосудистые заболевания. В Министерстве обещают ее постепенно расширять.
А о том, как украинцы переходят на онлайн-шопинг, смотрите в видеоролике:
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