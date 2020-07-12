В Украине уже больше 53 тысяч зараженных: сколько новых больных за сутки

За вчерашний день снова сотни новых зараженных, есть и летальные случаи

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 678 новых больных COVID-19. Теперь общее количество зараженных с начала эпидемии достигло 53 521 человек. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Совета национальной безопасности и обороны.

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Так, за вчерашний день лабораторно подверждены 678 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего за время эпидемии зафиксировано 53 521 больных.

За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 11 человек (с начала эпиедмии 1 383).

Выздоровели от коронавируса 474 человека (всего уже 26 118).

Напомним, по состоянию на утро 11 июля в Украине было зафиксировано 800 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, летальных случаев – 27. За пятницу выздоровел 861 человек. Наибольшее количество инфицированных было выявлено в Киеве – 125 и во Львовской области – 119. В то же время коронавирус обнаружили на базе отдыха херсонского курорта.

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В Минздраве рассказали, что Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская и Черниговская области не соответствуют критериям ослабления карантинных ограничений. В этих регионах отмечается проблема с показателями тестирования на 100 тысяч жителей, заполненности коек в больницах, динамики заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей.

А тем временем Европа потихоньку начинает открываться для туристов из Украины. Тем не менее границы большинства стран для наших все еще закрыты. Без отрицательных тестов на COVID-19 и обязательной 7- или 14-дневной обсервации в стране следования и по возвращении в Украину можно ехать в Турцию, Хорватию, Сербию, Иран и Афганистан. Смотрите полный список, какие страны уже открыты для отдыха украинцев.

Видео: facebook.com/Ternopil.shtabCovid

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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