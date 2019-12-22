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В Украине ужесточат наказания "минерам": о чем говорится в законопроекте Кабмина

22 декабря, 17:43

Количество ложных сообщений о минировании существенно увеличилось

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Кабмин Украины подал в Верховную Раду законопроект об ужесточении уголовной ответственности за ложные сообщения о минировании объектов. Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.

Проект закона о внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины зарегистрировали 20 декабря. В рамках законопроекта предлагают обязательное дополнительное наказание в виде конфискации имущества.

Также, согласно проекту закона, часть вторая статьи 259 УК излагается в новой редакции, которая устанавливает увеличенную уголовную ответственность за лжеминирование критически важных объектов инфраструктуры – за это предусмотрено лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества.

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Согласно сведениям Национальной полиции, только за пять месяцев этого года начато досудебное расследование около 600 уголовных производств по фактам ложных сообщений о минировании. При этом сообщения имеют комплексный характер, когда одновременно сообщается о минировании десятков объектов.

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Напомним, в августе житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

Ранее в здании ЦИК искали взрывчатку . Служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет присутствия взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба МВД обследовала прилегающую территорию.

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