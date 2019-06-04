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В Украине Верховный суд запретил ребенку без привок ходить в детсад

4 июня, 04:43

Медики уверяют, что вакцинация — это единственный оберег, который защищает детей от инфекционных болезней


Верховный суд Украины запретил ребенку без прививки посещать детский сад. Дело проиграла жительница города Славута. Женщина отказалась делать обязательную вакцинацию сыну. Как это решение суда повлияет на споры об обязательности прививок в образовательных учреждениях, – читайте в нашем материале.

Ребенок без прививок посещал садик всего неделю. Сделать их родители отказались и подали в суд. Конфликт длился три года, пока точку не поставил Верховный суд. На апелляцию подала мать, которая отказалась делать сыну обязательные прививки.

Медицинская сестра сада София Кислюк утверждает, что женщина не хотела делать ребенку прививки, потому что не доверяла вакцине. Именно медсестра раскрыла обман, когда мать воспитанника детсада принесла поддельную справку, в которой говорилось, что все прививки, мол, сделаны.

Педагоги запретили мальчику посещать садик, а конфликт перешел в зал суда. Местный встал на сторону матери, а вот апелляционный удовлетворил жалобу детсада. И родители других воспитанников были против, чтобы рядом с их малышами был ребенок без прививок.

Мать малиша Ольга Бендюжик рассказала о причинах отказа от прививок. Говорит, что не делала прививок, потому что боялась.

В Министерстве здравоохранения Украины уверяют, что вакцины безопасны. По словам медиков, вакцинация — это единственный оберег, который обеспечивает максимально действенную защиту детей от инфекционных болезней. А если ребенок не получил прививку по календарю прививок, он не сможет посещать дошкольные учреждения.

Только корью с начала года в Украине заболело более 52 тысяч больных и более половины из них - дети. 17 человек умерло от осложнений.

Напомним, что календарь профилактических прививок детям 2019 предусматривает вакцинацию против 10 заболеваний. Какие же прививки малышам до года и старше необходимо делать в Украине согласно распоряжению Минздрава, читайте в нашей статье.

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Тег дети, ребенок, прививка, вакцинация, Украина, детсад

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