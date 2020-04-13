Если карантин затянется, возможен рост насильственных преступлений – эксперт

За первый квартал 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019 в Украине выросло число мошенничеств, изнасилований и предложений взяток. Такую статистику преступности в стране обнародовал Офис генпрокурора.

В то же время за первые три месяца нынешнего года по сравнению с началом 2019 года существенно снизилось число краж – как квартирных, так и магазинных. Например, если за первые три месяца прошлого года силовики зарегистрировали более 4300 фактов обворовывания жилья, то в этом году – чуть больше 3 тыс. Число карманных краж в первом квартале 2019 достигло почти 3 тыс., а сейчас едва превысило 2 тыс.

По данным правоохранителей, снижение коснулось числа разбоев и грабежей, а также случаев получения взяток. В то же время, более чем на сотню случаев выросло число предложений взяток. За первые три месяца прошлого года силовики зарегистрировали 333 таких преступлений, а за первый квартал нынешнего – 459.

Несмотря на рост отдельных преступлений, в целом преступность в стране по сравнению с началом 2019 года снизилась. За три месяца 2019 было зарегистрировано почти 142 тыс., а за первый квартал нынешнего – чуть более 133 тыс.

"То, что снизилось число краж, объяснить просто. Большинство населения находится дома, поэтому у преступников нет возможности орудовать в прежних масштабах. Но если карантин затянется еще более чем на месяц, то можно прогнозировать рост насильственных преступлений, – говорит директор харьковского института социсследований Денис Кобзин. – Это может произойти из-за того, что у какой-то части населения закончатся средства и они пойдут отбирать чужое имущество открыто".

Он считает, что эффективнее всего предотвратит преступления присутствие полиции на улицах.

"Опыт подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей показал, что присутствие правоохранителей на улицах повлияло на уровень преступности. Он там значительно ниже", – говорит Кобзин. В тренде В Минздраве опубликовали динамику распространения коронавируса в Украине

По словам Кобзина, не исключается рост мошенничеств.

"Чаще остальных жертвами аферистов могут стать пенсионеры. Под разными предлогами к ним могут приходить мошенники и обворовывать", – говорит он.

В свою очередь в полиции говорят, что постоянно мониторят ситуацию и готовы эффективно противостоять преступности в условиях карантина.

Ранее "Сегодня" писали, что в Запорожской области полицейские придумывали и "раскрывали" преступления ради рейтинга.

Также мы сообщали, что в Украине появилась новая мошенническая схема – компенсация за карантин. Подробности – в сюжете:

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