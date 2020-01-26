В Украину возвращается непогода: где и когда ждать снега и дождей

Со следующей недели погода испортится не сразу – понедельник будет довольно приятным

Фото: flickr.com/spoilt.exile

Мокрый снег и дожди по всей стране придут в середине следующей недели, а первый рабочий день – понедельник – отметится хорошей, и даже местам аномально теплой, погодой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в понедельник, 27 января, синоптики обещают везде сухую погоду, а температурный режим будет отличаться. В западных, центральных и восточных областях 2-5 градусов, на севере – 1-3 тепла, а на юге теплее всего – 4-7 градусов, в Крыму до +8. В Киеве 3-5 градусов выше нуля.

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Со вторника, 28 января, придут в Украину дожди, местами с мокрым снегом. Мокрый снег ожидается на западе в Закарпатской и Львовской областях, а также на востоке и частично в центре страны. На юге дожди. Температура воздуха 3-5 градусов тепла, на юге до +7. В Киеве без осадков и максимум +5.

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29 января, в среду, непогода накроет всю Украину: на юге дожди, на востоке, севере и в центре – мокры снег, в западных областях – дожди с мокрым снегом. В Киеве снег будет переходить в мокрый снег. Температура воздуха 3-5 градусов, на юге станет еще теплее – до +9.

Зима в Украине продолжит удивлять и в следующем месяце. Как сообщали новости "Сегодня", последний зимний месяц – февраль – будет еще теплее. Более того, как прогнозируют синоптики, Украину посреди зимы зальют дожди, а температура воздуха днем временами будет подниматься выше 10 градусов тепла.

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