В Украине впервые отпустили на свободу приговоренного к расстрелу пожизненника

/ Фото: AFP

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В Украине отпустили на свободу пожизненно осужденного, который в 90-х годах был приговорен к расстрелу. Об этом в эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня" сообщила спикер Центрального межрегионального управления Минюста Инна Попова.

"Его отпустили на основании указа президента от 2017 года. В Украине по закону есть норма, что после 25 лет отбывания срока заключенный может ходатайствовать об освобождении. Если, конечно, хорошо вел себя в тюрьме, если соблюдал ряд других условий, есть президентский указ, – рассказала нам Инна Попова.

"Речь идет о Назаренко Игоре Николаевиче, 1969 года рождения. Он был осужден по четырем статьям за тяжкие преступления. Он был осужден по статьям 93 и 94 в том числе. (Согласно УК 1960 года, речь идет об убийстве – Авт.). За них тогда наказывали смертной казнью. Под стражей он находился с 24 октября 1995 года, осудили его в 1996-м, – говорит Попова. – Сначала он отбывал наказание в Крыму, затем его в 2000-х перевели в Винницу, а оттуда – в Бердичев, в колонию №70. В колонии он вел себя хорошо, в противном случае его никто и никогда не отпустил бы. Из колонии он вышел утром 23 января 2020 года. За ним приехала машина. По нашей информации, он направился в сторону административной границы с Крымом. Известно, в планах у него – направиться именно в Крым".

Напомним, ранее замминистра юстиции Виталий Васылык рассказал сайту "Сегодня" о том, что в планах властей – не сажать в тюрьмы за нетяжкие преступления, совершенные впервые. По данным Минюста, для контроля будет достаточно электронного браслета для таких граждан.

Ранее сообщалось, что министр юстиции без предупреждения совершил проверку в Киевском СИЗО. Подробности – в сюжете.





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