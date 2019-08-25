В Украине впервые провели огневые испытания ступени ракеты-носителя

Третья ступень ракеты-носителя Циклон-4 будет работать в космосе и выводить спутники в целевую точку

Фото: facebook.com/yuzhnoye

В Украине накануне 28-й годовщины Независимости были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом – состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4", спроектированный КБ "Южное" и изготовлен на "Южмаше". Об этом сообщается на странице в Facebook.

"Это заключительные и самые важные испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя "Циклон-4" – именно она будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку", - говорится в сообщении.

Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель степени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ "Южное".

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Испытания признаны успешными.

В состав третьей ступени РН "Циклон-4" входит жидкостный ракетный двигатель РД-861К, предназначенный для создания тяги и маневрирования. Также основные конструкторские решения заложены в состав второй ступени новой ракеты-носителя "Циклон-4М".

Ранее сообщалось, что в Украине собираются создать государственный концерн "Арсенал" по разработке космических технологий. Группа предприятий будет работать над развитием военных и цивильных космических технологий.

Напомним, ранее второй президент Украины Леонид Кучма, который долгое время работал в КБ "Южное", заявлял, что на базе предприятия можно создать украинскую Кремниевую долину:

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