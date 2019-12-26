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В Украине впервые за последние 15 лет провели пересадку сердца

26 декабря, 00:01

Пациента везли из Киева, поскольку невозможно было привезти донорское сердце

В Украине впервые за 15 лет провели пересадку сердца.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Ковельского МТМО.

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"Трансплантация сердца. После 15-ти летнего перерыва мы сделали это. Совместная бригада Института Сердца и Ковельской районной больницы", – сказано в сообщении.

Известно, что пациента везли из Киева, поскольку невозможно было привезти донорское сердце.

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"Мультиорганный забор провели накануне вечером. Изъяли две почки и сердце. Его пересадил Борис Тодуров, который с командой прибыл из Киева и работал вместе с Ковельскими врачами. Там же трансплантировали и одну почку, другую отправили в столичный Институт Шалимова, где под утро тоже провели операцию", – сообщила Глава ОО "Всеукраинская платформа донорства IDonor" Ирина Заславец.

Как известно, в Украине трансплантация органов практически отсутствует. Хотя в пересадке ежегодно нуждаются около 5000 украинцев. Из-за этого государство вынуждено отправлять больных к зарубежным трансплантологам.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в госбюджете-2020 на трансплантологию в Украине выделено 112 миллионов гривен.

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Источник: Сегодня

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