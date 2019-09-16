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В Украине временно запретили заезжать в лес на авто и охотиться из огнестрела

16 сентября, 11:40

16 сентября сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность

В Харьковской области горят торфяники

В Харьковской области горят торфяники / Фото: ГСЧС

До 16 сентября синоптики предупреждают о наивысшем уровне пожарной опасности в Украине. Во время пожароопасного периода запрещено заезжать в лес на автомобилях и охотиться с использованием огнестрельного оружия, напомнили спасатели, передает пресс-служба ГСЧС Украины.

"16 сентября в Украине, кроме Карпат, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Киеве и Киевской области 16 сентября сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в общем, более полутысячи возгораний ежедневно возникают на открытых территориях, полях, лесах и торфяниках, и частой их причиной является деятельность человека.

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Поэтому, ГСЧС напоминает:

В тренде
Перепад температур от +20 до +27 и местами дождь: синоптики уточнили прогноз погоды
  • безопасным способом переработки сухой травы, листьев и других органических отходов является компостирование;
  • во время пожароопасного периода запрещено заезжать в лес на автомобилях и охотиться с использованием огнестрельного оружия;
  • не оставляйте стеклянные бутылки, разбитое стекло и консервные банки в местах отдыха, ведь фокусируя солнечные лучи, они могут стать источником пожара;
  • вовремя сообщайте о случаях возгораний на номер 101, чтобы пожарные могли предотвратить распространение пожара на большую площадь;
  • не будьте равнодушными и сообщайте правоохранителям, если вы стали свидетелями сжигания гражданами мусора и травы, что может привести к пожару.

Ранее новости "Сегодня" уже писали, что в Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне.

Также ранее сообщалось о ЧП в Киеве: мужчина обстрелял спасателей, которые прибыли на ликвидацию пожара.

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