﻿В Украине вступил в силу упрощенный порядок экстрадиции правонарушителей

Лица, находящиеся в международном розыске, могут просить о применении упрощенного порядка сразу после их задержания

В воскресенье, 4 ноября, вступил в силу закон, предусматривающий упрощенный порядок выдачи Украиной разыскиваемых лиц.

Законодательный документ "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Третьего дополнительного протокола и Четвертого дополнительного протокола к Европейской конвенции о выдаче", принятый Верховной Радой 2 октября, официально обнародован изданием "Голос Украины". Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Изменениями предусматривается право для разыскиваемых лиц просить о применении в их отношении упрощенного порядка выдачи сразу же после задержания в связи с пребыванием в международном розыске, не дожидаясь поступления формального запроса об экстрадиции.

По словам депутатов, это позволит сократить сроки пребывания такого лица под стражей с целью его экстрадиции.

Упрощенный порядок выдачи не применяется в случае привлечения лица к уголовной ответственности или отбывания наказания на территории Украины, если есть основания полагать, что выдача может противоречить интересам защиты национальной безопасности Украины или что разыскиваемый является гражданином Украины.

Напомним, что Украину вступил в силу закон, который вводит штрафы за незаконное использование символики Нацполиции.

Также 27 октября в силу вступил закон, согласно которому женщины проходят военную службу на равных началах с мужчинами, включая равный доступ к должностям и воинским званиям и равный объем ответственности при исполнении обязанностей военной службы.

А перед этим, 13 октября, в вступил в силу закон об оказании помощи политзаключенным РФ.