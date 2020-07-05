В Украине вступил в силу важный закон о запрете на вывоз крови

В Украине в воскресенье, 5 июля, вступил в силу закон, который упрощает импорт в страну ряда лекарственных средств для тяжелобольных пациентов и запрещает вывоз донорской крови. Верховная Рада приняла законопроект в начале июня, в парламентской газете "Голос Украины" изменения в законодательстве опубликовали 4 июля.
Вывоз крови разрешен только в том случае, если украинские медучреждения полностью обеспечены донорской кровью, а правительство предоставляет гуманитарную помощь другим странам при ЧС.
Кроме того, документ разрешает ввоз в страну вакцины для военнослужащих и гражданского персонала украинских миротворческих миссий за границей без регистрации. Также упрощена действующая процедура регистрации лекарств, которая предусматривает, что их можно зарегистрировать только после исчерпания срока патентной защиты оригинального препарата.
Ранее журналисты "Сегодня" выяснили, как распознать фальшивый препарат или недобросовестную аптеку.
Напомним, ранее мы писали о том, что за 5 лет украинцы потратили на лекарства-пустышки 3,6 миллиарда долларов.
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