В Украине вступил в силу важный закон о запрете на вывоз крови

Изменения в законодательстве также упрощают импорт ряда лекарств для тяжелобольных

В Украине в воскресенье, 5 июля, вступил в силу закон, который упрощает импорт в страну ряда лекарственных средств для тяжелобольных пациентов и запрещает вывоз донорской крови. Верховная Рада приняла законопроект в начале июня, в парламентской газете "Голос Украины" изменения в законодательстве опубликовали 4 июля.

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Вывоз крови разрешен только в том случае, если украинские медучреждения полностью обеспечены донорской кровью, а правительство предоставляет гуманитарную помощь другим странам при ЧС.

Кроме того, документ разрешает ввоз в страну вакцины для военнослужащих и гражданского персонала украинских миротворческих миссий за границей без регистрации. Также упрощена действующая процедура регистрации лекарств, которая предусматривает, что их можно зарегистрировать только после исчерпания срока патентной защиты оригинального препарата.

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Ранее журналисты "Сегодня" выяснили, как распознать фальшивый препарат или недобросовестную аптеку.

Напомним, ранее мы писали о том, что за 5 лет украинцы потратили на лекарства-пустышки 3,6 миллиарда долларов.

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