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В Украине введут пожизненное заключение за военные преступления и акты агрессии

6 июня, 15:08

Законопроект направлен на совершенствование правового режима уголовной ответственности за пытки

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Григорий Салай, Сегодня

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которые предусматривают пожизненное заключение за военные преступления и акты агрессии. За принятие законопроекта в четверг проголосовали 228 депутатов при 226 необходимых.

Инициатором проекта закона выступил премьер-министр Владимир Гройсман. Данным законопроектом предлагается "гармонизировать украинское законодательство с международным правом". Предлагается увеличить максимальный срок за акты агрессии и военные преступления с 15 лет до пожизненного заключения.

"Положения проекта закона направлены на обеспечение криминализации основных преступлений по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления), обеспечение выполнения международных обязательств по предотвращению безнаказанности указанных преступлений", – сказано в пояснительной записке.

Кроме того, законопроект направлен на совершенствование правового режима уголовной ответственности за пытки.

Ранее руководитель Государственного бюро расследований рассказал о количестве производств по расследованию военных преступлений.

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Тег Верховная Рада, пожизненное заключение, военные преступления

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