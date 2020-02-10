В Украине вводят электронные военные билеты: как это будет работать

Фото: focus.ua

В украинской армии введут электронные военные билеты. Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк, который ранее рассказал, как военные переходят на стандарты НАТО, передает "Радио Свобода".

"В первом полугодии у нас уже будут первые электронные военные билеты как тестовые. Хотя их распространение займет некоторое время. Может, еще год", – рассказал Загороднюк.

Он пояснил, что это будет карта со штрих-кодом.

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"Он (военный билет) может быть у вас и в телефоне, и как карта пластиковая. Это гораздо лучше, чем тот, который есть сейчас, даже в любых полевых условиях. Это будет карта со штрих-кодом, которой будет соответствовать запись в электронной системе. Мы представим этот проект уже в феврале", - сказал Загороднюк.

Министр отметил, что правительство собирается оцифровать весь воинский учет.

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"У нас есть база данных офицерского состава, мы формируем базу всех военнослужащих, солдат и сержантов, но еще будет база всех военнообязанных. Это миллионы людей. Конечно, на это уйдет время. Мы сотрудничаем с Кабмином, с их цифровыми программами. И когда это будет реализовано, то фактически получение всех бумаг из военкомата, если вам не надо туда приходить, как в центр комплектации, подписать контракт или поступить на службу и так далее, вы сможете получать удаленно, через электронную цифровую подпись и без прихода в сам военкомат", - обещает глава Минобороны.

По его словам, деньги в бюджете на это есть, технику для военкоматов закупят уже в первом квартале 2020 года.

Ранее Загороднюк рассказал об особенностях призыва в армию в 2020 году. По его словам, в этом году с 20 лет призыв на срочную службу будет обязательным, а вот для 18 и 19-летних – по желанию.

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