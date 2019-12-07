Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,88
26,49

В Украине вводят "водительские права в смартфоне": инфографика

7 декабря, 13:05

Анастасия Ищенко

Электронными водительскими правами можно будет пользоваться уже в декабре

/ Фото: Сегодня

В Украине в ближайшее время внедрят электронные водительские удостоверения.

В Минцифре подсчитали, что 108 тысяч человек в Украине потеряли свои права в прошлом году. К тому же, украинцы заплатили 71 млн. грн. штрафов за то, что у них не было при себе прав или техпаспорта во время управления автомобилем.

Смартфоны же всегда под рукой. Поэтому наличие электронные цифровых прав и техпаспорта облегчит жизнь как самим украинцам, так и полиции.

Реклама

Сайт "Сегодня" публикует инфографику о грядущем нововведении и рассказывает, как оно будет работать.

В тренде
Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев 7 декабря

Подробнее читайте в материале сайта: Украинцы получат электронные водительские права: что это и как будет работать.

Напомним, наряду с введением электронных водительских прав в Украине появится сервис, с помощью которого можно будет заказать или восстановить утерянное удостоверение водителя онлайн.

Кроме того, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков объяснил, что электронные документы будут иметь равнозначную юридическую силу с бумажными . Глава МВД добавил, что еще одним новшеством будет внедрение виртуальных номерных знаков. Создать электронный образ можно будет только по документам современного образца, то есть пластиковым.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

права инфографика водительские права

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видео
Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видеоУкраина
"Мамочка, мы горим": мать рассказала о разговоре с пропавшим в Одессе студентомОдесса
Нападения на женщин в Киеве: почему не могут обезвредить преступника и как защититься
Нападения на женщин в Киеве: почему не могут обезвредить преступника и как защититьсяДругие новости
Появилось видео начала пожара в одесском колледже, снятое студентом
Появилось видео начала пожара в одесском колледже, снятое студентомОдесса
Ждать ли отмены военного сбора: Маркарова объяснила ситуацию
Ждать ли отмены военного сбора: Маркарова объяснила ситуациюЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...