В Украине вводят "водительские права в смартфоне": инфографика

Электронными водительскими правами можно будет пользоваться уже в декабре

/ Фото: Сегодня

В Украине в ближайшее время внедрят электронные водительские удостоверения.

В Минцифре подсчитали, что 108 тысяч человек в Украине потеряли свои права в прошлом году. К тому же, украинцы заплатили 71 млн. грн. штрафов за то, что у них не было при себе прав или техпаспорта во время управления автомобилем.

Смартфоны же всегда под рукой. Поэтому наличие электронные цифровых прав и техпаспорта облегчит жизнь как самим украинцам, так и полиции.

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Сайт "Сегодня" публикует инфографику о грядущем нововведении и рассказывает, как оно будет работать.

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Подробнее читайте в материале сайта: Украинцы получат электронные водительские права: что это и как будет работать.

Напомним, наряду с введением электронных водительских прав в Украине появится сервис, с помощью которого можно будет заказать или восстановить утерянное удостоверение водителя онлайн.

Кроме того, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков объяснил, что электронные документы будут иметь равнозначную юридическую силу с бумажными . Глава МВД добавил, что еще одним новшеством будет внедрение виртуальных номерных знаков. Создать электронный образ можно будет только по документам современного образца, то есть пластиковым.

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