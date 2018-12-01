В Украине выпало до 23 см снега: соцсети шутят о "праздничных хрустиках"
В соцсетях активно обсуждают снегопад в первый день зимы и проблемы на дорогах
В отдельных районах Украины за первый день зимы выпало до 23 сантиметров снега. Больше всего осадков выпало в Карпатском регионе. На дорогах страны гололедица. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
При этом в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Киевской областях высота снежного покрова достигла 10-20 см.
Небольшой снег также прошел в Житомирской, Черниговской, Винницкой, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Донецкой и Херсонской областях – тут выпало от 2 до 10 см снега.
Между тем, в соцсетях по-разному восприняли снегопады: некоторые им откровенно радуются, а другие с иронией говорят о "хрустиках" на скользких дорогах – будущих пациентах травматологии.
Напомним, ранее мы сообщали о сильном шторме, который обрушился на курортную Кирилловку в Запорожской области. Местные жители выложили в сеть фото и видео непогоды.
Между тем, синоптики предупреждали киевляне, что на выходных придет первый зимний снежный циклон. Мороз в субботу и воскресенье будет усиливаться до -10 градусов.
Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Вера Балабух в прогнозе на декабрь и январь рассказала об аномально теплой зиме. Она также объяснила, будут ли новогодне-рождественские праздники снежными.
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