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Все больше областей в Украине не готовы ослабить карантин: список

30 июня, 15:32

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За минувшие сутки в список попала Черновицкая область

В Украине выросло количество регионов, не готовых к смягчению противоэпидемических мер. Так, Киев и 13 областей Украины не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

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По состоянию на 30 июня к ослаблению не готовы такие регионы:

  • Волынская область
  • Донецкая область
  • Закарпатская область
  • Ивано-Франковска область
  • Киевская область
  • Киев
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Одесская область
  • Ровенская область
  • Харьковская область
  • Хмельницкая область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область

Именно в этих областях самое большое число зараженных и слишком загружены больницы. За прошлые сутки в список попала Черновицкая область. Там процент выявления новых случаев коронавируса составляет 11,54% (при норме 11%).

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно готовиться ко второй волнекоронавируса.

В тренде
В Украине в два раза выросло число госпитализированных с коронавирусом
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А в Минздраве сообщили, что в Украине фиксируется быстрое распространение вируса. Это подтверждают не только ежедневные данные о новых зараженных, но и значительный рост количества госпитализаций.

Ждет ли Украину вторая волна коронавируса, смотрите в сюжете:

Ожидает ли Украину вторая волна коронавируса и усиления карантина?

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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