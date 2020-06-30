Все больше областей в Украине не готовы ослабить карантин: список

В Украине выросло количество регионов, не готовых к смягчению противоэпидемических мер. Так, Киев и 13 областей Украины не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.
По состоянию на 30 июня к ослаблению не готовы такие регионы:
- Волынская область
- Донецкая область
- Закарпатская область
- Ивано-Франковска область
- Киевская область
- Киев
- Луганская область
- Львовская область
- Одесская область
- Ровенская область
- Харьковская область
- Хмельницкая область
- Черновицкая область
- Черниговская область
Именно в этих областях самое большое число зараженных и слишком загружены больницы. За прошлые сутки в список попала Черновицкая область. Там процент выявления новых случаев коронавируса составляет 11,54% (при норме 11%).
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно готовиться ко второй волнекоронавируса.
А в Минздраве сообщили, что в Украине фиксируется быстрое распространение вируса. Это подтверждают не только ежедневные данные о новых зараженных, но и значительный рост количества госпитализаций.
Ждет ли Украину вторая волна коронавируса, смотрите в сюжете:
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