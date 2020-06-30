Все больше областей в Украине не готовы ослабить карантин: список

За минувшие сутки в список попала Черновицкая область

В Украине выросло количество регионов, не готовых к смягчению противоэпидемических мер. Так, Киев и 13 областей Украины не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

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По состоянию на 30 июня к ослаблению не готовы такие регионы:

Волынская область

Донецкая область

Закарпатская область

Ивано-Франковска область

Киевская область

Киев

Луганская область

Львовская область

Одесская область

Ровенская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черновицкая область

Черниговская область

Именно в этих областях самое большое число зараженных и слишком загружены больницы. За прошлые сутки в список попала Черновицкая область. Там процент выявления новых случаев коронавируса составляет 11,54% (при норме 11%).

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно готовиться ко второй волнекоронавируса.

В тренде В Украине в два раза выросло число госпитализированных с коронавирусом

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А в Минздраве сообщили, что в Украине фиксируется быстрое распространение вируса. Это подтверждают не только ежедневные данные о новых зараженных, но и значительный рост количества госпитализаций.

Ждет ли Украину вторая волна коронавируса, смотрите в сюжете:

Ожидает ли Украину вторая волна коронавируса и усиления карантина?

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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