За последние сутки инфицированных стало больше на 206 человек

На сегодняшний день инфицированных коронавирусом в Украине стало 1668 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

"По состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев", – сообщилы в ЦОС.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 7 апреля в Украине были лабораторно подтверждены 1462 случая заражения коронавирусом, 45 закончились летальным исходом, 28 человек выздоровели. В Минздраве отмечали, что большинство умерших от коронавируса украинцев были людьми старше 50 лет. Большинство пациентов имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких или ожирение. Смотрите подробнее карту заражений по регионам.

В тренде В Украине выросло количество смертей от коронавируса

Украина на борьбу с коронавирусом за две недели уже потратила миллиард гривен. Были закуплены аппараты искусственной вентиляции легких, перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы, оборудование для анестезии и реанимации, экспресс-тесты и ПЦР-тесты.

Также в Украине прогнозируют пик заболеваемости и смертности на вторую половину апреля, начиная с 14-15 числа. Эксперты говорят, что на пике заболеваемость может резко возрасти до нескольких десятков тысяч, а смертность – в районе двух тысяч человек. В свою очередь в Минздраве рассказывали, в каком случае будут тестировать украинцев на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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