В Украине выставят на продажу тюрьмы: в Минюсте назвали сроки

Торги будут проходить на открытых аукционах через систему "Prozorro"

В Украине уже этим летом планируют запустить продажу замороженных и освобожденных тюрем. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает пресс-службу ведомства.

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Продажу будут совершать на открытых аукционах через систему "Prozorro".

"После поступления средств от продажи начнем проектирование и новое строительство в городах, где местные власти выделили земельный участок или у нас есть свободная земля в пользовании. Прежде всего, это Львов и Киев", – сказал он.

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Министр также отметил, что парламент не поддержал законопроект, которым устанавливался понятный механизм распределения средств, вырученных от продажи.

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"Поэтому сейчас мы вынуждены адаптироваться к существующим механизмам продажи, которые оставляют желать лучшего и несколько затягивают процесс бюрократическими формальностями", - отметил глава ведомства.

Ранее Денис Малюська уже сообщал, что 70% поступлений от продажи тюрем направят на новое строительство и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры.

Напомним, в следственных изоляторах Украины запустили экспериментальный проект предоставления платных услуг – заключенные теперь могут за деньги получить камеру с лучшими условиями.

За счет средств, полученных в качестве платы за камеры с улучшенными условиями, уже сделали первые ремонты в бесплатных камерах.

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