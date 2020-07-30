Українська
$ 27,69
32,47
  1. Последние новости Украины

В Украине выставят на продажу тюрьмы: в Минюсте назвали сроки

30 июля, 16:24

Денис Беспалов Денис Беспалов

Торги будут проходить на открытых аукционах через систему "Prozorro"

В Украине уже этим летом планируют запустить продажу замороженных и освобожденных тюрем. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает пресс-службу ведомства.

Реклама

Продажу будут совершать на открытых аукционах через систему "Prozorro".

"После поступления средств от продажи начнем проектирование и новое строительство в городах, где местные власти выделили земельный участок или у нас есть свободная земля в пользовании. Прежде всего, это Львов и Киев", – сказал он.

Читайте также: Минюст начал продажу "подарочных сертификатов" на VIP-камеры в СИЗО

Министр также отметил, что парламент не поддержал законопроект, которым устанавливался понятный механизм распределения средств, вырученных от продажи.

В тренде
Учеба в школах с 1 сентября: Минздрав дал рекомендации по борьбе с коронавирусом
Реклама

"Поэтому сейчас мы вынуждены адаптироваться к существующим механизмам продажи, которые оставляют желать лучшего и несколько затягивают процесс бюрократическими формальностями", - отметил глава ведомства.

Ранее Денис Малюська уже сообщал, что 70% поступлений от продажи тюрем направят на новое строительство и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры.

Напомним, в следственных изоляторах Украины запустили экспериментальный проект предоставления платных услуг – заключенные теперь могут за деньги получить камеру с лучшими условиями.

За счет средств, полученных в качестве платы за камеры с улучшенными условиями, уже сделали первые ремонты в бесплатных камерах.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тюрьма Минюст Денис Малюська

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Били в пах, сыпали окурки в рот: копы жестоко избили ветерана АТО в Одесской области
Били в пах, сыпали окурки в рот: копы жестоко избили ветерана АТО в Одесской областиОдесса
В Украине новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки
В Украине новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом за суткиУкраина
Пляжи курортной Кирилловки после непогоды
Пляжи курортной Кирилловки после непогоды "штурмуют" отдыхающие: фотоЗапорожье
Кравчук прокомментировал возможность войти в переговоры по Донбассу
Кравчук прокомментировал возможность войти в переговоры по ДонбассуПолитика
В Тернопольской области мужчина в третий раз заразился коронавирусом: что случилось
В Тернопольской области мужчина в третий раз заразился коронавирусом: что случилосьЗапад
В России хотят ввести новые санкции против Украины: о чем гласит законопроект
В России хотят ввести новые санкции против Украины: о чем гласит законопроектЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять