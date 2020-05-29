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В Украине выздоровело от COVID-19 рекордное количество людей

29 мая, 09:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Также за вчерашний день зафиксировано десять смертей от коронавируса

На сегодняшний день в Украине уже 22 811 че6ловек заразились коронавирусом. При этом за последние сутки количество выздоровевших стало рекордным за все время эпидемии – 495.

Согласно данным Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки лабораторно подтверждены 429 новых случаев COVID-19 (всего уже 22 811). При этом количество новых выздоровевших снова превысило количество больных – за сутки 495 человек победили недуг и это рекордный показатель. Всего же за время эпидемии вылечились уже 8 934 человека. Но есть и печальные новости – за сутки 10 человек умерли (всего 679).

Напомним, на утро 28 мая в Украине было 22 382 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 669 летальных, 8 439 пациентов выздоровели. Только за среду зафиксировано 477 новых случаев заражений. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказывал, что данные о смертности от коронавируса во многом зависят от того, как их считать. Поэтому Украина переходит к новому качеству этого подсчета. Теперь коронавирус будут определять как причину смерти только по данным вскрытия.

В свою очередь заместитель директора Института проблем математических машин и систем НАНУ Игорь Бровченко заявил, что Украина преодолела пик эпидемии и дал оптимистический прогноз. Он считает, что если не будет пагубного влияния смягчения карантина – новых вспышек заболеваемости, то в ближайшие две недели эпидемия должна пойти на спад.

В тоже время в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) рассказывали, какие услуги являются бесплатными для больных COVID-19. Пациенту не нужно будет платить за то, за что платит государство.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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