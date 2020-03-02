В Украине за день задержали двоих "воров в законе": что о них известно (фото, видео)

Одного уголовного авторитета задержали в Киеве, другого - на границе с Румынией

В Украине на протяжении одного дня задержали "воров в законе" – "Кобу Руставского" в Дарницком районе Киева, и "Каху Тбилисского" на границе с Румынией в Черновицкой области.

Об этом сообщили на официальном сайте Национальной полиции.

Так, оперативники правления противодействия бандитизма Департамента стратегических расследований получили информацию о том, что в столице находится "уголовный авторитет", известный как "Коба Руставский".

"По оперативным данным, он хотел закрепиться в Киеве и восстановить связи и контроль в уголовной среде. Этого авторитета с 2016 года разыскивали стражи порядка Испании за совершение особо тяжких преступлений – создание преступной организации, заказное убийство во Франции и хранение имущества, добытого преступным путем", – говорится в сообщении.

Кроме того, он был "опекуном" так называемых "коронованных" лидеров преступного мира Испании. При этом ему на протяжении нескольких лет удалось избегать встречи с полицией, меняя страны пребывания.

"Оперативники установили его местонахождения на территории Киева. На протяжении года "Коба" скрывался в одном из частных домов Дарницкого района и примерял меры конспирации, чтобы его было невозможно найти. Его всегда сопровождал телохранитель", – подчеркнули стражи порядка.

Вечером 1 марта "вора в законе" задержали, в доме было изъято оружие и патроны к нему, а также "заготовки" для поддельных документов.

О задержании "Кобы Руставского" сообщили иностранным коллегам, началась процедура экстрадиции. По испанским законам ему может грозить до 24 лет тюрьмы.

В тот же день оперативники полиции совместно с пограничниками задержали в Черновицкой области еще одного "криминального авторитета" по кличке "Каха Тбилисский", который пытался незаконно выехать из страны.

В ближайшее время будет решен вопрос его перемещения в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

В целом, за последние четыре месяца оперативниками Департамента стратегических расследований было задержано 12 "воров в законе".

Стоит напомнить, что не так давно в Киевской области задержали уголовного авторитета и его "помощников", которые жестоко избили битами мужчину прямо в развлекательном заведении.

Также мы сообщали, что из Украины выдворили "вора в законе" по кличке "Тенго Гальский" – он жил в Киеве и управлял "коллегами" из кавказского региона.

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