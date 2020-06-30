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В Украине за деньги арестантов сделали "евроремонт" в СИЗО: фото

30 июня, 15:23

Денис Беспалов Денис Беспалов

Министр показал, как изменились камеры в следственном изоляторе

Министр юстиции Денис Малюська отчитался о первых результатах эксперимента по созданию в СИЗО платных камер: за счет средств, полученных в качестве платы за камеры с улучшенными условиями, сделали первые ремонты в бесплатных камерах.

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"На ремонт потрачено 0 (ноль) гривен налогоплательщиков", – написал министр в Facebook.

По его словам, разницу между тем, что было, и что стало можно оценить по фотографиям.

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"Перед введением эксперимента с платными камерами нас постоянно спрашивали: куда пойдут заработанные деньги? Не нарушаем ли мы права тех, кто находится в бесплатных камерах? Ответы на эти вопросы на фото: и то, куда идут деньги, и то, что ожидало бы заключенных в бесплатных камерах, если бы не наш экспериментальный проект", - написал министр.

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Как известно, в следственных изоляторах Украины запустили экспериментальный проект предоставления платных услуг – заключенные теперь могут за деньги получить камеру с лучшими условиями.

Как сообщалось, размер оплаты зависит от срока пребывания в камере: в Киеве – 2000 гривен за сутки, 8000 гривен за неделю и 12 000 гривен за месяц.

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фото ремонт камера СИЗО Денис Малюська

Источник: Сегодня

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