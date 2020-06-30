В Украине за деньги арестантов сделали "евроремонт" в СИЗО: фото

Министр юстиции Денис Малюська отчитался о первых результатах эксперимента по созданию в СИЗО платных камер: за счет средств, полученных в качестве платы за камеры с улучшенными условиями, сделали первые ремонты в бесплатных камерах.

Реклама

"На ремонт потрачено 0 (ноль) гривен налогоплательщиков", – написал министр в Facebook.

По его словам, разницу между тем, что было, и что стало можно оценить по фотографиям.

Читайте также: "В центре города и недорого": Малюська показал платные камеры еще в одном СИЗО

"Перед введением эксперимента с платными камерами нас постоянно спрашивали: куда пойдут заработанные деньги? Не нарушаем ли мы права тех, кто находится в бесплатных камерах? Ответы на эти вопросы на фото: и то, куда идут деньги, и то, что ожидало бы заключенных в бесплатных камерах, если бы не наш экспериментальный проект", - написал министр.

В тренде На западе Украины стихия немного угомонится: какой будет погода 1 июля

Реклама

Как известно, в следственных изоляторах Украины запустили экспериментальный проект предоставления платных услуг – заключенные теперь могут за деньги получить камеру с лучшими условиями.

Как сообщалось, размер оплаты зависит от срока пребывания в камере: в Киеве – 2000 гривен за сутки, 8000 гривен за неделю и 12 000 гривен за месяц.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама