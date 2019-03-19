В Украине за год сократилось число институтов и колледжей
За год закрылись семь институтов и два колледжа
За минувший учебный год в Украине стало меньше высших и профессиональных учебных заведений. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.
Так, по сравнению с 2017-2018 учебным годом, в 2018-2019 году сократилось количество колледжей, техникумов и училищ – на два учебных заведения, а число университетов, академий и институтов стало меньше на семь.
При этом в Госстате отметили, что количество учебных заведений постоянно сокращается, начиная с 1990 года. В ведомстве уточнили, что данные были приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Напомним, ранее в Кабмине приняли постановление, в соответствии с которым в 2019 году для научно-педагогических работников, в том числе и преподаватели высших учебных заведений, зарплаты вырастет на 20%. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.
Ранее мы писали о том, что в Каневе учителя перекрыли дороги, требуя зарплаты. Были перерыты сразу несколько дорог. По словам работников сферы образования, им задолжали деньги за три месяца.
В то же время в Министерстве образования в ответе на запрос "Сегодня" сообщили, что в среднем украинский учитель зарабатывает 7500 гривен. При этом, по данным Госстата, средняя зарплата по Украине составляла 8977 грн. Из-за низкого дохода почти половине учителей приходится работать вне школы – заниматься репетиторством. Однако репетиторство приносит доход учителям только в городах.
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