Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,13
30,79
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В Украине за год сократилось число институтов и колледжей

Сегодня, 18:56

За год закрылись семь институтов и два колледжа

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: пресс-служба Министерства образования и науки
В Украине за год сократилось число институтов и колледжей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/80b/e74/5c680be747ed9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/80b/e74/5c680be747ed9.jpg Украина За год закрылись семь институтов и два колледжа

За минувший учебный год в Украине стало меньше высших и профессиональных учебных заведений. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Так, по сравнению с 2017-2018 учебным годом, в 2018-2019 году сократилось количество колледжей, техникумов и училищ – на два учебных заведения, а число университетов, академий и институтов стало меньше на семь.

При этом в Госстате отметили, что количество учебных заведений постоянно сокращается, начиная с 1990 года. В ведомстве уточнили, что данные были приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее в Кабмине приняли постановление, в соответствии с которым в 2019 году для научно-педагогических работников, в том числе и преподаватели высших учебных заведений, зарплаты вырастет на 20%. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Ранее мы писали о том, что в Каневе учителя перекрыли дороги, требуя зарплаты. Были перерыты сразу несколько дорог. По словам работников сферы образования, им задолжали деньги за три месяца.

В то же время в Министерстве образования в ответе на запрос "Сегодня" сообщили, что в среднем украинский учитель зарабатывает 7500 гривен. При этом, по данным Госстата, средняя зарплата по Украине составляла 8977 грн. Из-за низкого дохода почти половине учителей приходится работать вне школы – заниматься репетиторством. Однако репетиторство приносит доход учителям только в городах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег вуз, университет, институт, Госстат, техникум, колледж, училище, академия

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине за год сократилось число институтов и колледжей". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Особенности обучения в вузах США: как поступить и как учиться

Вчера, 11:41

Учебные заведения Америки входят в ТОП мировых рейтингов, а их выпускники всегда нарасхват у потенциальных работодателей

Образование в Украине и США: сравнительная характеристика

12 марта, 10:59

Высшее образование, полученное в США, котируется во всем мире и считается одним из лучших

Фриске, Децл, Началова. Смерть участников "Последний герой"

Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

Похороны Этуша: появились фото

Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз

Это очень трогательно: Максим Галкин умилил поклонников видео

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

5 форвардов для Динамо

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Эксперт рассказал, когда начнется полноценная война Украины с РФ
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Сегодня, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Вчера, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

17 марта, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

17 марта, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Малыш уснул, но рядом была собака

В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями