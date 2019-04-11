В Украине за неделю от гриппа умерли четыре человека

С начала эпидемического сезона зарегистрировано 59 летальных случаев

В Украине выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Фото: Минздрав

В Украине за неделю от гриппа умерли четыре человека //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6f0/a08/5c46f0a0863f0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6f0/a08/5c46f0a0863f0.jpg 2019-04-11T02:42:00+03:00 Украина С начала эпидемического сезона зарегистрировано 59 летальных случаев

В период с понедельника, 1 апреля по воскресенье, 7 апреля гриппом в Украине заболели почти 127 тыс. человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 126 959 человек. Среди них 66% – дети до 17 лет.

С начала эпидемического сезона зарегистрировано 59 летальных случаев.

Эпидемические пороги не превышены ни в одном регионе.

Как сообщалось, в Кировоградской области за минувшую неделю два человека умерли от осложнений гриппа группы А(H1N1).

Напомним, ранее сообщалось, что из-за гриппа в Украине умерло 45 человек. Кроме того, мы писали, что на 10-й неделе года показатель заболеваемости в Киеве снизился и стал на 52,3% меньше эпидемического порога.

Также ранее мы писали о том, что в Украине не хватает экспресс-тестов на грипп. Найти их в аптеках почти невозможно, хотя эпидемиологический сезон в самом разгаре. Врачи говорят, без таких тестов трудно определить – у больного обычная простуда или опасный грипп.

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