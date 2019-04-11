В Украине за неделю от гриппа умерли четыре человека
С начала эпидемического сезона зарегистрировано 59 летальных случаев
В период с понедельника, 1 апреля по воскресенье, 7 апреля гриппом в Украине заболели почти 127 тыс. человек.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 126 959 человек. Среди них 66% – дети до 17 лет.
С начала эпидемического сезона зарегистрировано 59 летальных случаев.
Эпидемические пороги не превышены ни в одном регионе.
Как сообщалось, в Кировоградской области за минувшую неделю два человека умерли от осложнений гриппа группы А(H1N1).
Напомним, ранее сообщалось, что из-за гриппа в Украине умерло 45 человек. Кроме того, мы писали, что на 10-й неделе года показатель заболеваемости в Киеве снизился и стал на 52,3% меньше эпидемического порога.
Также ранее мы писали о том, что в Украине не хватает экспресс-тестов на грипп. Найти их в аптеках почти невозможно, хотя эпидемиологический сезон в самом разгаре. Врачи говорят, без таких тестов трудно определить – у больного обычная простуда или опасный грипп.
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