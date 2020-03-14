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В Украине за сутки было получено 15 подозрений на коронавирус: какие результаты

14 марта, 20:37

Елена Вус

Ни одного положительного результата не обнаружили

В субботу, 14 марта, в Украине обработали уже 18 образцов случаев с подозрением на коронавирус, ни одного положительного результата не обнаружили.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на и.о. председателя Центра общественного здоровья Минздрава Игоря Кузина.

"Центром общественного здоровья в течение сегодняшнего дня было получено 15 сообщений из разных регионов Украины. Проводятся лабораторные исследования во всех случаях, которые также сообщаются в наш центр", – сказал он.

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Как известно, Кабмин решил ввести общенациональный карантин в Украине для предотвращения распространения коронавируса на территории нашей страны.

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Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Закрылись все учебные заведения, запрещены массовые мероприятия.

Ранее в Украине были подтверждены три случая коронавируса – в Черновцах, Черновицкой области и в Житомирской области. Также зафиксировали и первую смерть – от коронавируса в Украине умерла женщина.

Ранее стало известно, что Минздрав будет присылать украинцам информацию о коронавирусе с помощью SMS. В сообщениях будут краткие рекомендации относительно личной гигиены и предотвращения COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Минздрав Украина заражение коронавирус подозрение

Источник: Сегодня

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