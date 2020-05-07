В Украине за сутки сотни зараженных: новые данные

В Украине количество зараженных коронавирусом достигло 13 691 человека. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошлые сутки заболели 507 человек, из них 28 детей и 109 медиков. Были госпитализированы 313 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев, но при этом хорошая новость – 299 пациентов выздоровели. Всего за все время пандемии заболели 13 691 человек, из них 933 ребенка и 2 660 медиков. Всего выздоровели 2 396 человек, а летальных случаев – 340", – сказал он.

Также Степанов обратил внимание, что за вчерашний день провели 7 018 ПЦР-тестирований. За прошлые сутки больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в Одесской и Черновицкой областях – по 63, в Днепропетровской области 56. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 6 мая по всей Украине были лабораторно подтверждены 13 184 случая COVID-19, из которых 327 летальных. Только за вторник количество инфицированных выросло на 487 человек.

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Тем временем растет количество инфицированных и в оккупированном Крыму. Сейчас там зафиксировано 160 случаев коронавируса, причем 38 из них завезены из-за границы, в том числе из России. 22 случая выявлены по контакту с прибывшими из России. В Севастополе на COVID-19 болеют 98 человек. Отметим, что это не официальные данные, а лишь статистика оккупационных "властей".

По мнению экспертов Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, мероприятия, которые были приняты властями Украины, в целом позволили существенно замедлить процесс стремительного распространения COVID-19 и снизить тяжелые последствия от него, как это наблюдалось в некоторых странах Европы и США. Однако эпидемия не планирует уходить – сначала будет спад, потом вторая волна. Эксперты сделали прогноз по коронавирусу в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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