В Украине задержали сбежавшего от СБУ израильского наркобарона

Амос Дов Сильвер был задержан в одной из областей страны

Амос Тов Сильвер. Фото: facebook.com/שחררו-את-עמוס-439136410240896

Украинские правоохранители обнаружили и задержали основателя онлайн-наркоимперии Telegrass, израильтянина Амоса Дов Сильвера, который накануне сбежал от сотрудников Служба безопасности Украины перед своей экстрадицией в Израиль.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, беглец был задержан в одной из областей Украины.

"В ближайшее время он будет экстрадирован в соответствии с действующим законодательством", – добавили в ведомстве.

Реклама

Помимо израильтянина, также были задержаны трое сотрудников СБУ. Их подозревают в пособничестве побегу Сильвера.

В тренде Финансовая грамотность: что каждый школьник должен знать о деньгах

Напомним, как сообщалось ранее, 16 августа украинский суд отклонил апелляцию гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера на решение о его экстрадиции. Когда его повезли в аэропорт "Борисполь", чтобы доставить в Тель-Авив, мужчина исчез.

Генеральная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения статьи 393 Уголовного кодекса Украины ("Побег из-под стражи"), за что беглецу может грозить до пяти лет лишения свободы.

Кроме того. стало известно, что после инцидента в СБУ начали проверку, на время которой сотрудников, которые отвечали за экстрадицию израильского наркобарона, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама