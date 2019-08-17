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В Украине задержали сбежавшего от СБУ израильского наркобарона

Сегодня, 10:10

Амос Дов Сильвер был задержан в одной из областей страны

Амос Тов Сильвер. Фото: facebook.com/שחררו-את-עמוס-439136410240896

Амос Тов Сильвер. Фото: facebook.com/שחררו-את-עמוס-439136410240896

Украинские правоохранители обнаружили и задержали основателя онлайн-наркоимперии Telegrass, израильтянина Амоса Дов Сильвера, который накануне сбежал от сотрудников Служба безопасности Украины перед своей экстрадицией в Израиль.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, беглец был задержан в одной из областей Украины.

"В ближайшее время он будет экстрадирован в соответствии с действующим законодательством", – добавили в ведомстве.

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Помимо израильтянина, также были задержаны трое сотрудников СБУ. Их подозревают в пособничестве побегу Сильвера.

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Фото: Asier_Relampagoestudio / Freepik

Напомним, как сообщалось ранее, 16  августа украинский суд отклонил апелляцию гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера на решение о его экстрадиции. Когда его повезли в аэропорт "Борисполь", чтобы доставить в Тель-Авив, мужчина исчез.

Генеральная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения статьи 393 Уголовного кодекса Украины ("Побег из-под стражи"), за что беглецу может грозить до пяти лет лишения свободы.

Кроме того. стало известно, что после инцидента в СБУ начали проверку, на время которой сотрудников, которые отвечали за экстрадицию израильского наркобарона, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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Источник: Сегодня

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