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В Украине зафиксировали более 60 подозрений на коронавирус COVID-19

14 марта, 12:28

Мила Князьская-Ханова

Подтвердились только три уже известных случая инфицирования

По состоянию на утро 14 марта в Центр общественного здоровья поступило 67 сообщений о подозрении на COVID-19. Из них 3 ​​случая – подтверждены лабораторно, 61 – отрицательные, коронавируса нет, еще 3 образца исследуется, сообщили в МОЗ.

Из трех лабораторно подтвержденных случая COVID-19 в Украине, два случая заболевания – в Черновицкой области, в Житомирской – один, который завершился летальным исходом.

В целом, лаборатория ЦОЗ с начала 2020 года протестовала на COVID-19 около 500 образцов.

"Подозрение – это предварительный диагноз, который еще не подтверждено клинически и лабораторно. Подозрение устанавливают врачи только в случаях, которые четко подпадают под критерии, утвержденные МОЗ. Лаборатория Центра общественного здоровья Украины продолжает исследовать не только подозрительные случаи, но и контактных лиц", – говорится в сообщении.

По состоянию на утро 14 марта 2020 в мире было зарегистрировано 145 369 случаев заболевания COVID-19, из них 71694 (49,3%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 64 398 случаев в 121 стране.

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На территории Европейского региона зарегистрировано 36 244 случая заболевания COVID-19:

  • Италия 17660,
  • Испания 4231
  • Франция 3661
  • Германия 3062
  • Швейцария 1125
  • Нидерланды 804
  • Великобритания 802
  • Дания 801
  • Швеция 775
  • Норвегия 750
  • Бельгия 559
  • Австрия 504
  • Финляндия 155
  • Греция 133
  • Израиль 126
  • Исландия 126
  • Чехия 116
  • Португалия 112
  • Ирландия 90
  • Эстония 79
  • Сан-Марино 77
  • Румыния 64
  • Словения 57
  • Польша 49
  • Россия 34
  • Словакия 32
  • Хорватия 31
  • Грузия 25
  • Албания 23
  • Беларусь 21
  • Венгрия 19
  • Латвия 17
  • Кипр 14
  • Босния и Герцеговина 13
  • Сербия 12
  • Азербайджан 11
  • Мальта 9,
  • Северная Македония 9,
  • Армения 8,
  • Республика Молдова 8,
  • Болгария 7,
  • Литва 6,
  • Люксембург 5,
  • Лихтенштейн 4,
  • Украина 3,
  • Фарерские острова 3,
  • Андорра 2,
  • Джерси 2,
  • Казахстан 2,
  • Монако 2,
  • Гернси 1,
  • Гибралтар 1,
  • Ватикан 1
  • Турция 1

В Европе COVID-19 унес 1514 жизней, всего в мире – 5429.

Ранее мы сообщали, что украинские консульства и посольства закрывают прием граждан из-за распространения коронавируса.В случае возникновения экстренных ситуаций украинцам следует обращаться на горячие линии дипломатических учреждений по телефону.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский призвал руководителей украинских компаний разрешить сотрудникам работать удаленно из-за коронавируса.

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Украина МОЗ коронавирус

Источник: Сегодня

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