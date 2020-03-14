В Украине зафиксировали более 60 подозрений на коронавирус COVID-19

По состоянию на утро 14 марта в Центр общественного здоровья поступило 67 сообщений о подозрении на COVID-19. Из них 3 случая – подтверждены лабораторно, 61 – отрицательные, коронавируса нет, еще 3 образца исследуется, сообщили в МОЗ.
Из трех лабораторно подтвержденных случая COVID-19 в Украине, два случая заболевания – в Черновицкой области, в Житомирской – один, который завершился летальным исходом.
В целом, лаборатория ЦОЗ с начала 2020 года протестовала на COVID-19 около 500 образцов.
"Подозрение – это предварительный диагноз, который еще не подтверждено клинически и лабораторно. Подозрение устанавливают врачи только в случаях, которые четко подпадают под критерии, утвержденные МОЗ. Лаборатория Центра общественного здоровья Украины продолжает исследовать не только подозрительные случаи, но и контактных лиц", – говорится в сообщении.
По состоянию на утро 14 марта 2020 в мире было зарегистрировано 145 369 случаев заболевания COVID-19, из них 71694 (49,3%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 64 398 случаев в 121 стране.
На территории Европейского региона зарегистрировано 36 244 случая заболевания COVID-19:
- Италия 17660,
- Испания 4231
- Франция 3661
- Германия 3062
- Швейцария 1125
- Нидерланды 804
- Великобритания 802
- Дания 801
- Швеция 775
- Норвегия 750
- Бельгия 559
- Австрия 504
- Финляндия 155
- Греция 133
- Израиль 126
- Исландия 126
- Чехия 116
- Португалия 112
- Ирландия 90
- Эстония 79
- Сан-Марино 77
- Румыния 64
- Словения 57
- Польша 49
- Россия 34
- Словакия 32
- Хорватия 31
- Грузия 25
- Албания 23
- Беларусь 21
- Венгрия 19
- Латвия 17
- Кипр 14
- Босния и Герцеговина 13
- Сербия 12
- Азербайджан 11
- Мальта 9,
- Северная Македония 9,
- Армения 8,
- Республика Молдова 8,
- Болгария 7,
- Литва 6,
- Люксембург 5,
- Лихтенштейн 4,
- Украина 3,
- Фарерские острова 3,
- Андорра 2,
- Джерси 2,
- Казахстан 2,
- Монако 2,
- Гернси 1,
- Гибралтар 1,
- Ватикан 1
- Турция 1
В Европе COVID-19 унес 1514 жизней, всего в мире – 5429.
Ранее мы сообщали, что украинские консульства и посольства закрывают прием граждан из-за распространения коронавируса.В случае возникновения экстренных ситуаций украинцам следует обращаться на горячие линии дипломатических учреждений по телефону.
Напомним, глава государства Владимир Зеленский призвал руководителей украинских компаний разрешить сотрудникам работать удаленно из-за коронавируса.
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