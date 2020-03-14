В Украине зафиксировали более 60 подозрений на коронавирус COVID-19

Подтвердились только три уже известных случая инфицирования

По состоянию на утро 14 марта в Центр общественного здоровья поступило 67 сообщений о подозрении на COVID-19. Из них 3 ​​случая – подтверждены лабораторно, 61 – отрицательные, коронавируса нет, еще 3 образца исследуется, сообщили в МОЗ.

Из трех лабораторно подтвержденных случая COVID-19 в Украине, два случая заболевания – в Черновицкой области, в Житомирской – один, который завершился летальным исходом.

В целом, лаборатория ЦОЗ с начала 2020 года протестовала на COVID-19 около 500 образцов.

"Подозрение – это предварительный диагноз, который еще не подтверждено клинически и лабораторно. Подозрение устанавливают врачи только в случаях, которые четко подпадают под критерии, утвержденные МОЗ. Лаборатория Центра общественного здоровья Украины продолжает исследовать не только подозрительные случаи, но и контактных лиц", – говорится в сообщении.

По состоянию на утро 14 марта 2020 в мире было зарегистрировано 145 369 случаев заболевания COVID-19, из них 71694 (49,3%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 64 398 случаев в 121 стране.

На территории Европейского региона зарегистрировано 36 244 случая заболевания COVID-19:

Италия 17660,

Испания 4231

Франция 3661

Германия 3062

Швейцария 1125

Нидерланды 804

Великобритания 802

Дания 801

Швеция 775

Норвегия 750

Бельгия 559

Австрия 504

Финляндия 155

Греция 133

Израиль 126

Исландия 126

Чехия 116

Португалия 112

Ирландия 90

Эстония 79

Сан-Марино 77

Румыния 64

Словения 57

Польша 49

Россия 34

Словакия 32

Хорватия 31

Грузия 25

Албания 23

Беларусь 21

Венгрия 19

Латвия 17

Кипр 14

Босния и Герцеговина 13

Сербия 12

Азербайджан 11

Мальта 9,

Северная Македония 9,

Армения 8,

Республика Молдова 8,

Болгария 7,

Литва 6,

Люксембург 5,

Лихтенштейн 4,

Украина 3,

Фарерские острова 3,

Андорра 2,

Джерси 2,

Казахстан 2,

Монако 2,

Гернси 1,

Гибралтар 1,

Ватикан 1

Турция 1

В Европе COVID-19 унес 1514 жизней, всего в мире – 5429.

Ранее мы сообщали, что украинские консульства и посольства закрывают прием граждан из-за распространения коронавируса.В случае возникновения экстренных ситуаций украинцам следует обращаться на горячие линии дипломатических учреждений по телефону.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский призвал руководителей украинских компаний разрешить сотрудникам работать удаленно из-за коронавируса.

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