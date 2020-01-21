В Украине зафиксировали вспышку опасной инфекции: как уберечься

Фото: pixabay.com

В Украине официально зафиксировали первый в 2020 году случай гибели птицы от гриппа типа А субтипа H5. Об этом сообщили в Госпотребслужбе.

Там рассказали, что вирус выявлен на промышленном предприятии "Хутор" в Винницкой области.

Напомним, в мире увеличивается количество жертв неизвестного коронавируса, впервые выявленного в китайском Ухане.

Уменьшить риски можно, если избегать покупки мяса птицы в местах стихийной торговли.

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На предприятие в Винницкую область отправлена группа быстрого реагирования, также там начала свою работу чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия.

Эксперты должны утвердить пределы неблагополучной зоны и зоны наблюдения и принять решение об утилизации всей птицы на подвергшемся заражению предприятии (речь идет о 98 тысячах голов).

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Тем временем пресс-служба компании группы МХП, которой принадлежит предприятие "Хутор", сообщили, что угрозы вспышки гриппа птицы нет. На птицефабриках придерживаются всех необходимых мер биобезопасности.

"Мы принимаем все необходимые меры по недопущению вспышек заболевания на птицефабрике, расположенной в Винницкой области, и следим за решением заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Немировской районной государственной администрации, решением которой будет утвержден план по ликвидации заболевания, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора", – пояснили в компании.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Украина не готова к новому коронавирусу из Китая, из-за которого Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное заседание. Об этом сайту "Сегодня" рассказала врач-инфекционист Инна Андрусович.

Напомним, 31 декабря власти Китая информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. От поражения новым типом коронавируса умерли уже четыре человека. Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР подтвердил возможность передачи пневмонии нового типа от человека к человекувоздушно-капельным путем. Всего в стране зафиксировано 224 случая заболевания новым типом пневмонии в Ухане, Пекине, Шанхае и в провинции Гуандун на юге КНР.

Видео: Reuters

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