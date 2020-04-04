В Украине 4 апреля зафиксировано 1096 случаев COVID-19: статистика по областям

По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине лабораторно подтвердили 1096 случаев заражения COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 66 случаев;
Волынская область – 17 случаев;
Днепропетровская область – 14 случаев;
Донецкая область – 8 случаев;
Житомирская область – 9 случаев;
Закарпатская область – 24 случая;
Запорожская область – 28 случаев;
Ивано-Франковская область – 94 случая;
Кировоградская область – 19 случаев;
м. Киев – 195 случаев;
Киевская область – 77 случаев;
Львовская область – 14 случаев;
Луганская область – 3 случая;
Одесская область – 26 случаев;
Полтавская область – 8 случаев;
Ровенская область – 31 случай;
Сумская область – 37 случаев;
Тернопольская область – 135 случаев;
Харьковская область – 1 случай;
Херсонская область – 8 случаев;
Хмельницкая область – 10 случаев;
Черновицкая область – 206 случаев;
Черкасская область – 61 случай;
Черниговская область – 5 случаев.
Также уточняется, что во состоянию на утро 4 апреля 2020 в Центр поступило 636 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года сообщений о подозрении на коронавирус было 5040.
К сожалению, в Украине массово продолжают инфицироваться медики. Так, в Луцкой городской клинической больнице коронавирусом вслед за заведующей заразились восемь врачей и медсестр. Эти случаи уже расследуют полиция.
А тем временем в Украине все чаще стали говорить, что карантин, скорее всего, будет продлен на май, поскольку Украина близится к пику коронавируса. В МВД спрогнозировали пик эпидемии в Украине.
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