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В Украине 4 апреля зафиксировано 1096 случаев COVID-19: статистика по областям

4 апреля, 10:08

Татьяна Очеретяна

За последние сутки зафиксировали 154 новых случая

По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине лабораторно подтвердили 1096 случаев заражения COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 66 случаев;

Волынская область – 17 случаев;

Днепропетровская область – 14 случаев;

Донецкая область – 8 случаев;

Житомирская область – 9 случаев;

Закарпатская область – 24 случая;

Запорожская область – 28 случаев;

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Ивано-Франковская область – 94 случая;

Кировоградская область – 19 случаев;

м. Киев – 195 случаев;

Киевская область – 77 случаев;

Львовская область – 14 случаев;

Луганская область – 3 случая;

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Одесская область – 26 случаев;

Полтавская область – 8 случаев;

Ровенская область – 31 случай;

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Сумская область – 37 случаев;

Тернопольская область – 135 случаев;

Харьковская область – 1 случай;

Херсонская область – 8 случаев;

Хмельницкая область – 10 случаев;

Черновицкая область – 206 случаев;

Черкасская область – 61 случай;

Черниговская область – 5 случаев.

Также уточняется, что во состоянию на утро 4 апреля 2020 в Центр поступило 636 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года сообщений о подозрении на коронавирус было 5040.

К сожалению, в Украине массово продолжают инфицироваться медики. Так, в Луцкой городской клинической больнице коронавирусом вслед за заведующей заразились восемь врачей и медсестр. Эти случаи уже расследуют полиция.

А тем временем в Украине все чаще стали говорить, что карантин, скорее всего, будет продлен на май, поскольку Украина близится к пику коронавируса. В МВД спрогнозировали пик эпидемии в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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