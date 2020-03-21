Из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы

В Украине зафиксировано 47 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"По состоянию на 21:00 21 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы", - говорится в сообщении.

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По результатам исследований, полученных вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, всего зафиксировано 18 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (2), Киевская область и город Киев (2).

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"Также исследования проводят региональные лаборатории, которые обнаружили: Черновицкая – 15, Днепропетровская – 2; Житомирская – 1; Львовская – 1; Киевская – 2; Тернопольская – 1; г. Киев – 7, из которых 6 за эти сутки", – подытожили в Минздраве.

Как сообщалось, 21 марта подтвердили 7 новых случаев коронавируса в Киеве.Общее число зараженных в столице возросло до 10.

Между тем, Италия установила новый антирекорд: за сутки от коронавируса умерли 793 человека.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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