В Украине зафиксированы 145 случаев заражения коронавирусом

Пять человек скончались, еще один - выздоровел

Фото: Запорожский горсовет

Минздрав сообщает, что в Украине зафиксировано 145 случаев коронавирусной болезни COVID-19

По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них пять летальных, один пациент выздоровел. За сутки выявлено 32 новых случая.

Заражения зафиксированы в 15 областях и г. Киеве, а именно: в Черновицкой – 38 (1 умер), Киевской – 24, Ивано-Франковской – 14 (2 умерли), Тернопольской – 8 (1 умер), Запорожской – 7, Одесской – 4, Днепропетровской – 2 (1 умер), Житомирской – 2 (1 умер), Львовской – 2, Днепропетровской – 2, Волынской – 1, Хмельницкой – 1, Винницкой – 1, Донецкой – 1, Луганской – 1, Черкасской – 2 и в Киеве – 34. Выписан после лечения 1 человек (Черновицкая область).

Реклама

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 25 марта

Напомним, что 7:00 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в 13 областях и г. Киеве.

Больше о распространении коронавируса в Украине читайте в спецтеме сайта "Сегодня": "Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 25 марта".

Ранее сообщалось о двух новых смертельных случаях из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама