В Украине зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

Новые случаи COVID-19 подтверждены в Киевской и Донецкой областях

По состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Ранее было зафиксировано 14 случаев заражения.

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Согласно сообщению, 10 случаев коронавируса подтверждены в Черновицкой области, один – в Житомирской, два случая зафиксированы в Киевской области, один подтвержден в Донецкой области и 2 – в Киеве.

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"Получено за сегодня пациентов 51 и 103 контактные лица. По данным региональных лабораторий протестированы за сегодня методом ПЦР 6 образцов, все отрицательные. Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц", – говорится в собщении.

Ранее министр здравоохранения Украины Илья Емец обратился к украинцам и призвал их серьезно относиться к карантину, введенному властью из-за коронавируса.

А президент Украины Владимир Зеленский уже второй раз за два дня публикует обращение к нации на фоне распространения коронавирусной инфекции.

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