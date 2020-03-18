В Украине зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

По состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом говорится в сообщении Минздрава.
Ранее было зафиксировано 14 случаев заражения.
Согласно сообщению, 10 случаев коронавируса подтверждены в Черновицкой области, один – в Житомирской, два случая зафиксированы в Киевской области, один подтвержден в Донецкой области и 2 – в Киеве.
"Получено за сегодня пациентов 51 и 103 контактные лица. По данным региональных лабораторий протестированы за сегодня методом ПЦР 6 образцов, все отрицательные. Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц", – говорится в собщении.
Ранее министр здравоохранения Украины Илья Емец обратился к украинцам и призвал их серьезно относиться к карантину, введенному властью из-за коронавируса.
А президент Украины Владимир Зеленский уже второй раз за два дня публикует обращение к нации на фоне распространения коронавирусной инфекции.
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