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В Украине зафиксированы 1072 случая заражения коронавирусом

3 апреля, 22:02

Елена Кузьмич

В стране снова увеличилось число больных коронавирусной инфекцией

Минздрав представил свежие цифры о количестве больных коронавирусной инфекцией в Украине.

По состоянию на 22:00 3 апреля в Украине зафиксировано 1072 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает МОЗ в Telegram-канале и Facebook.

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Это лабораторно подтвержденные случаи COVID-19. Всего зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 22 человека уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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Напомним, что Украина продолжает бороться с распространением пандемии коронавируса, охватившей почти все страны мира.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что ситуация в связи пандемией коронавируса в стране показала все проблемы украинской медицинской системы, которые создавались и накапливались многими годами.

Добавим, что украинские власти стараются максимально быстро решать проблемы, с которыми в разгар эпидемии коронавируса сталкиваются медики. Об этом в видеообращении 3 апреля к согражданам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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жертвы Украина заражение коронавирус

Источник: Сегодня

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