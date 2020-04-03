В Украине зафиксированы 1072 случая заражения коронавирусом

Минздрав представил свежие цифры о количестве больных коронавирусной инфекцией в Украине.
По состоянию на 22:00 3 апреля в Украине зафиксировано 1072 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает МОЗ в Telegram-канале и Facebook.
Это лабораторно подтвержденные случаи COVID-19. Всего зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 22 человека уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Напомним, что Украина продолжает бороться с распространением пандемии коронавируса, охватившей почти все страны мира.
Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что ситуация в связи пандемией коронавируса в стране показала все проблемы украинской медицинской системы, которые создавались и накапливались многими годами.
Добавим, что украинские власти стараются максимально быстро решать проблемы, с которыми в разгар эпидемии коронавируса сталкиваются медики. Об этом в видеообращении 3 апреля к согражданам заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк