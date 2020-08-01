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В Украине завершился призыв в армию: скольких призвали и где будут служить

1 августа, 12:15

Денис Беспалов Денис Беспалов

На военную службу отправились 16 460 человек

Призыв граждан Украины на срочную военную службу "Весна 2020" завершен. Об этом сообщает пресс-служба Министерство обороны.

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"Завершен очередной призыв граждан Украины на срочную военную службу, проведенный в течение мая – июля 2020 года", – говорится в сообщении.

Как отмечается, призывными комиссиями и военными комиссариатами (территориальными центрами комплектования и социальной поддержки) плановое задание выполнено на 100%.

"Призвано и отправлено в войска всего 16 460 человек, из них в Вооруженные силы Украины – 9000 человек; Национальную гвардию Украины – 5460 человек; Государственную специальную службу транспорта – 700 человек; Государственную пограничную службы Украины – 1300 человек", – говорится в сообщении.

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В Минобороны отметили, что всем призывникам перед отправкой в войска проводились тесты на выявление коронавирусной инфекции. Также, молодое пополнение, которое поступало в военные части, в течение двух недель располагалось отдельно от другого личного состава, с целью осуществления их усиленного медицинского наблюдения, контроля и соблюдения мер эпидемиологической безопасности.

"Особенностью очередного призыва стала отправка в воинские части призывников в возрасте 18-19 лет только по их собственному желанию (по соответствующим заявлениям) и возможности предоставления отсрочек от призыва на срочную военную службу выпускникам учебных заведений этого года, которые готовы учиться для получения следующего высшего уровня образования", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что делать, если абитуриента призвали в армию.

Напомним, во время прошлогоднего весеннего призыва юношей ловили на улицах и отправляли на медкомиссию. Подробности – в сюжете:

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Минобороны призыв Украина призыв в армию

Источник: Сегодня

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