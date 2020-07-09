В Украине закроют восемь колоний: в Минюсте рассказали, что сделают с имуществом (видео)

Заключенных переведут в другие колонии, а персоналу предложат другую работу

Министерство юстиции приняло решение о закрытии восьми учреждений исполнения наказаний.

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Об этом заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в видеокомментарии, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

По ее словам, на заседании комиссии по оптимизации учреждений исполнения наказаний было принято решение закрыть такие учреждения:

- Ковельскую воспитательную колонию;

- Черкасскую исправительную колонию № 62;

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- Дергачевскую исправительную колонию №109;

- Желтоводскую исправительную колонию №26;

- Игренский исправительный центр №133;

- Черноморскую исправительную колонию №74;

- Ширяевский исправительный центр №111;

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- Устиновский исправительный центр №37.

Видео: Facebook Министерства юстиции

По словам чиновницы, разработали план действий после закрытия колоний: осужденных переведут в другие учреждения исполнения наказаний "как правило, с лучшими условиями содержания".

Персонал колоний будет уволен, ему предложат работу в ближайших учреждениях или межрегиональных учреждениях Минюста.

Высоцкая добавила, что эти действия позволят "оптимизировать систему, уменьшить текущие и капитальные расходы на содержание большой системы уголовно-исполнительной службы".

Она также отметила, что имущественные комплексы этих колоний после закрытия предложат инвесторам, чтобы "улучшать нашу инфраструктуру, в частности ремонтировать или строить новые следственные изоляторы".

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Напомним, ранее Минюст запустил пилотный проект – в следственных изоляторах Украины предложили платные услуги: заключенные могут за деньги получить камеру с лучшими условиями. За проживание в таких камерах уже уплатили более 115 тысяч гривен.

Ранее мы сообщали, что первые "постояльцы" платной камеры появились в Киевском следственном изоляторе. Там два человека внесли деньги за пребывание под стражей в улучшенных условиях.

Отметим, что размер оплаты зависит от срока пребывания в камере: в Киеве – 2000 гривен за сутки, 8000 гривен за неделю и 12 000 гривен за месяц.

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