В Украине закроют восемь колоний: в Минюсте рассказали, что сделают с имуществом (видео)

Министерство юстиции приняло решение о закрытии восьми учреждений исполнения наказаний.
Об этом заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в видеокомментарии, опубликованном на странице ведомства в Facebook.
По ее словам, на заседании комиссии по оптимизации учреждений исполнения наказаний было принято решение закрыть такие учреждения:
- Ковельскую воспитательную колонию;
- Черкасскую исправительную колонию № 62;
- Дергачевскую исправительную колонию №109;
- Желтоводскую исправительную колонию №26;
- Игренский исправительный центр №133;
- Черноморскую исправительную колонию №74;
- Ширяевский исправительный центр №111;
- Устиновский исправительный центр №37.
По словам чиновницы, разработали план действий после закрытия колоний: осужденных переведут в другие учреждения исполнения наказаний "как правило, с лучшими условиями содержания".
Персонал колоний будет уволен, ему предложат работу в ближайших учреждениях или межрегиональных учреждениях Минюста.
Высоцкая добавила, что эти действия позволят "оптимизировать систему, уменьшить текущие и капитальные расходы на содержание большой системы уголовно-исполнительной службы".
Она также отметила, что имущественные комплексы этих колоний после закрытия предложат инвесторам, чтобы "улучшать нашу инфраструктуру, в частности ремонтировать или строить новые следственные изоляторы".
Напомним, ранее Минюст запустил пилотный проект – в следственных изоляторах Украины предложили платные услуги: заключенные могут за деньги получить камеру с лучшими условиями. За проживание в таких камерах уже уплатили более 115 тысяч гривен.
Ранее мы сообщали, что первые "постояльцы" платной камеры появились в Киевском следственном изоляторе. Там два человека внесли деньги за пребывание под стражей в улучшенных условиях.
Отметим, что размер оплаты зависит от срока пребывания в камере: в Киеве – 2000 гривен за сутки, 8000 гривен за неделю и 12 000 гривен за месяц.
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