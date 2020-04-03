В Украине запретили массово отмечать Пасху

Кабинет министров усилил ограничения на время карантина в Украине. Новым постановлением правительства запрещено и проведение праздничных мероприятий, и собираться компаниями.
Новые ограничения действуют до 24 апреля, а Пасха в этом году – 19 числа.
В постановлении говорится, что до 24 апреля запрещено проведение всех массовых мероприятий – религиозных, культурных, развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других. То есть, на пасхальные праздники украинцам нельзя будет собираться на шашлыки, а в церквях никаких богослужений.
В свою очередь президент Владимир Зеленский распорядился проконтролировать выполнение украинцами новых карантинных мер на Пасху, в частности ношение средств защиты, чтобы не собирались больше двух человек.
Напомним, сегодня Кабинет министров усилил карантинные меры. Теперь появились новые ограничения на передвижения в общественных местах. В частности, запрещается собираться компаниями. Читайте подробней, что будет запрещено в Украине с 6 апреля.
Ранее президент Украины пообщался с главами церквей о безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19. Владимир Зеленский рассказал, как будем отмечать праздник.
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