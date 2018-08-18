В Украине запретили продажу десятков лекарств, ввезенных с нарушениями

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила продажу, хранение и применение десятков некачественных лекарственных средств, большинство которых были ввезены с нарушением законодательства.

Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте ведомства.

Перечень содержит 75 наименований препаратов, большинство из них – 49 из указанных лекарств, были произведены в России, остальные – в Испании, Германии, Польши, Венгрии, Бельгии, Болгарии.

Согласно распоряжению, субъекты хоздеятельности, которые осуществляют хранение и реализацию лекарственных средств, обязаны проверить у себя наличие препаратов из списка, и в случае их обнаружения, вывезти их из оборота и утилизировать.

Ранее Гослекслужба запретила реализацию и применение раствора для вливания (инфузии) лекарственного средства "Артифрин-Здоровье Форте".

Напомним также, что не так давно в Украине запретили популярное лекарство от кашля "Амброксол" производства украинской фармацевтической компании "Лекхим-Харьков".

Кроме того, был запрещен ряд других важных лекарств.



