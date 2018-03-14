В Украине запускают 4G: как подготовить sim-карту и телефон

Представьте, что вы загружаете через мобильный интернет фильм размером 1Гб. Это займет примерно до 10 минут. Скоро в Украине запустят 4G и загрузка этого же фильма сократится до 1-10 секунд. Но не все смогут почувствовать разницу – нужно подготовиться.

Как подключиться к 4G, узнавал сайт "Сегодня".

Чем 4G отличается от 3G

В 2015 году в Украине запустили технологию связи 3G. Тогда мобильный интернет "ускорился" с 9-14 кбит/с до 2 Мбит/с. Такая скорость позволяет быстро загружать веб-страницы, пользоваться приложениями, но не дает (чаще всего) нормально слушать музыку онлайн или смотреть видео в хорошем качестве и без задержек.

В 2018 году, совсем скоро страна получит 4G. Скорость мобильного интернета вырастет до 1 гигабита в секунду. Это значит, что никаких задержек не будет. Со смартфона будет легко сделать видеозвонок, играть в онлайн-игры. Скоростной интернет ускорит развитие государственных электронных услуг. 4G подтолкнет города использовать новые технологии, например, убирать мусор по мере загрузки контейнеров, следить, где больше расход электроэнергии, контролировать работу светофоров.

Фото: pexels.com

Замечали, как во время автомобильных пробок или футбольных матчей скорость интернета снижается? Это происходит, когда в одном месте к интернету подключаются много людей. В базовых станциях 4G емкость в десятки раз больше.

С 4G Украина сократит отставание от соседних стран. Мобильный интернет третьего поколения в мире начали внедрять еще в 2000-2001 году. А в 2011-м большинство стран перешли на 4G.

Sim-карту и телефоны придется поменять

Большинство Sim-карт, которыми сейчас пользуются украинцы, не поддерживают связь четвертого поколения. Все три крупных оператора уже разослали своим клиентам sms с предложением поменять Sim-карту на USIM. И, увы, не все смартфоны поддерживают 4G. Только 38% телефонов украинцев поддерживают 4G/LTE. Это значит, что более чем каждому второму абоненту стоит задуматься о новом смартфоне.

Фото: pexels.com

Чтобы проверить, поддерживает ли Sim-карта и телефон 4G нужно ввести USSD-запрос.

В сети "Киевстар" проверить поддержку 4G можно, отправив USSD-запрос на номера *245*4# для проверки карты и *245*5# — для проверки смартфона, в сети Vodafone — на номер *222# и нажать кнопку вызова. В ответ операторы высылают сообщение с результатами проверки, а также с информацией о том, где можно заменить SIM-карту на USIM. В Lifecell нужно позвонить по номеру 5433 и по указаниям нажать 7-2-1. Сможет ли смартфон работать с 4G сетью, можно также посмотреть в инструкции к телефону, на сайте производителя или просто в настройках телефона — в разделе "Сотовая связь" должен быть пункт "LTE". Замена карт бесплатная.

Кроме поддержки 4G USIM карта содержит больший объем памяти – в адресную книгу можно записать до 500 контактов, тогда как на обычную SIM-карту помещается 160 телефонных номеров. Новая карта также позволяет хранить расширенные адресные данные – для одного контакта можно сохранить несколько телефонных номеров и адрес электронной почты.

Когда операторы запустят 4G

Мобильные операторы обещают запустить 4G в июле на частоте 1800 МГц – именно она может покрывать большую территорию.

Немного раньше могут запустить мобильный интернет на частоте 2600 МГц. Эта частота имеет меньший охват, чем 1800 МГц и подходит для больших городов. Скорее всего, операторы запустят 4G на этой волне в Киеве и в некоторых областных центрах.

Генеральный директор Vodafone Ольга Устинова считает, что в 2600 диапазоне высокоскоростной интернет появится уже в конце марте, если ничего не помешает. В 1800-спектре – в июле. Свою готовность запускать 4G объявили и "Киевстар", и lifecell. Все собираются запустить его в июле после обмена частотами.

Однако высокоскоростной интернет вряд ли будет доступен в каждом городе. Ведь сейчас даже 3G доступен не во всех населенных пунктах.

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К тому же, надо понимать, что 3G – это технология для массового рынка и массового потребления, в то время как 4G – это технология для обеспечения больших объемов трафика. Именно поэтому практически никто в мире не строит сплошного 4G покрытия. Оно сооружается там, где сконцентрирован трафик, преимущественно в крупных городах.

Чтобы связь 4G стала массовым явлением, население должно быть готово платить за мобильный интернет свыше ста гривен, предполагает Александр Ольшанский, президент холдинга Internet Invest Group. Но пока украинцы недостаточно активно пользуются и третьим поколением мобильного интернета, а операторы еще продолжают развивать сеть.

Напомним, 6 марта, в Украине прошел второй аукцион по лицензиям на частоты для 4G. Причем если прошлые торги за полосы радиочастот в районе 2600 МГц прошли относительно спокойно, то за частоты в районе 1800 МГц между операторами развернулась нешуточная борьба.



