В Украине запустили бесплатную доставку лекарств: как и где это работает

В то время как в Украине создаются мобильные бригады для проведения тестов на коронавирус на дому, Минздрав сообщает, что местные власти запускают сервисы заказа лекарств онлайн для населения.

Как отмечается, пилотный проект "ЛикиВдома" уже действует в Днепропетровской области и позволяет заказывать медицинские средства онлайн или по телефону.

"Сервис уже начал работать в 5 районах Днепропетровской области: Днепровском, Криничанском, Новомосковском, Павлоградском и Криворожском. В ближайшее время он станет доступным и в других районах области. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо выбрать лекарства на сайте Liki24.com, сформировать заказ и в способах доставки выбрать "Доставка Укрпочтой". Заказ доставляется бесплатно. Заказать лекарства можно по телефону 068 296 14 52", – говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Facebook.

Реклама

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 27 марта

В Минздраве уточняют, что заказы не принимаются на медикаменты, которые требуют специального температурного режима хранения, а также на препараты из перечня наркотических, психотропных средств и прекурсоров, на сильнодействующие или ядовитые лекарственные средства.

Ранее в Кабмине подготовили список рекомендаций для жителей многоэтажек на время карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама