Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,14
30,86
  1. Последние новости Украины

В Украине запустили бесплатную доставку лекарств: как и где это работает

27 марта, 17:33

Денис Беспалов

Пилотный проект "ЛикиВдома" уже действует в Днепропетровской области

В то время как в Украине создаются мобильные бригады для проведения тестов на коронавирус на дому, Минздрав сообщает, что местные власти запускают сервисы заказа лекарств онлайн для населения.

Как отмечается, пилотный проект "ЛикиВдома" уже действует в Днепропетровской области и позволяет заказывать медицинские средства онлайн или по телефону.

"Сервис уже начал работать в 5 районах Днепропетровской области: Днепровском, Криничанском, Новомосковском, Павлоградском и Криворожском. В ближайшее время он станет доступным и в других районах области. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо выбрать лекарства на сайте Liki24.com, сформировать заказ и в способах доставки выбрать "Доставка Укрпочтой". Заказ доставляется бесплатно. Заказать лекарства можно по телефону 068 296 14 52", – говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Facebook.

Реклама

В тренде
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 27 марта

В Минздраве уточняют, что заказы не принимаются на медикаменты, которые требуют специального температурного режима хранения, а также на препараты из перечня наркотических, психотропных средств и прекурсоров, на сильнодействующие или ядовитые лекарственные средства.

Ранее в Кабмине подготовили список рекомендаций для жителей многоэтажек на время карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

лекарства Минздрав коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 27 марта
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 27 мартаУкраина
Больной коронавирусом Шахов показал, чем кормят депутатов в больнице
Больной коронавирусом Шахов показал, чем кормят депутатов в больницеПолитика
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 27 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 27 мартаУкраина
Зеленский хочет открыть рынки в маленьких городах
Зеленский хочет открыть рынки в маленьких городахПолитика
Кабмин отменил
Кабмин отменил "правило 10" для пассажирских перевозок: новая нормаТранспорт
"Иначе эпидемию не остановить": контроль за карантинтом через телефон все-таки введутУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...