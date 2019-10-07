В Украине запустят группы реагирования на случаи домашнего насилия

Иллюстрация / Фото: Думская, Нацполиция

В Украине полиция запустит группы реагирования на случаи домашнего насилия, а также создаст общенациональную базу данных об уровне насилия в семье. Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, сообщает Lb.ua.

"Семейное насилие. То, о чем не принято говорить. Но мы понимаем, как часто женщины и дети страдают в семьях от насилия. Еще в 2017 мы запустили в трех регионах пилотный проект под условным названием "Полина". Это группы реагирования, которые обслуживают исключительно вызовы по домашнему насилию. Результаты работы таких групп – впечатляющие. Поэтому принято решение запустить этот проект по всем регионам Украины", – подчеркнул он.

По словам Клименко, название проекта – аббревиатура: сокращение слов "полиция против насилия".

"С 2017 этот проект работает в Дарницком районе Киева, Малиновском районе Одессы и в городе Северодонецке Луганской области. Думаю, совсем скоро дадим старт "Полине" по всей Украине. Это будут первые 45 экипажей, которые получат автомобили, современное техническое оснащение и будут достаточно эффективны", – заявил глава Нацполиции.

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Он также добавил, что в столице эксперимент "запущен не так давно, но первые результаты уже достаточно убедительно показали необходимость этого проекта".

"Для более эффективной работы требуется специальная подготовка сотрудников, поскольку бывают случаи, когда они не совсем понимают, с чем столкнутся. Случались ножевые ранения от одного из участников конфликта, потому что полицейский не всегда правильно оценивает обстоятельства, когда едет на семейный конфликт. А им там встречаются и наркоманы, и алкоголики, и люди с психическими заболеваниями, и просто агрессивные. Поэтому сейчас работаем над этой системой реагирования", – подчеркнул Клименко.

Глава Нацполиции сообщил, что одновременно с введением подразделений, которые будут заниматься противодействием домашнему насилию, планируется также ввести общенациональную базу данных с системой синих, желтых и красных карточек – в соответствии с уровнем насилия в семье.

"Наличие в досье агрессора таких карточек, для женщины, которая превысила самооборону, должно значительно смягчать ее вину при рассмотрении дела", – заверил он.

Клименко также отметил, что, "когда полиция приезжает на вызов по домашнему насилию, женщины часто отказываются подавать заявление или забирают его через день-другой"

"Боятся. И здесь уже никакой закон не поможет. Уровень самосознания граждан должен расти, признание существования этой проблемы, готовность бороться вместе с нами, – вот что важно", – резюмировал полицейский.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как украинские женщины борются с домашним насилием. Международная организация "Белая лента" (White Ribbon) была основана в 1991 году в Канаде, а ее представительства существуют в более чем 60 странах, включая Украину.

Также мы разбирались, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками. Заявлять о насилии над детьми следует не медля во все службы.

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