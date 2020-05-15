В Украине запустят массовое тестирование на антитела к коронавирусу – Степанов

Тестирование на антитела могут начать уже на следующей неделе

В Украине сделали рекордное количество ПЦР-тестов на коронавирус, тем временем власти готовятся запустить массовое тестирование на антитела к COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщается, на традиционном совещании под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что его ведомство готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к COVID-19.

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По словам министра здравоохранения, если все будет происходить согласно планам, тестирование на антитела могут начать уже на следующей неделе.

Ранее Максим Степанов заявлял, что массово проводить ИФА-тестирование на коронавирус будет возможно только после полной уверенности в достоверности такого исследования.

Также он уточнил, что ИФА-тесты позволяют определить, имеется ли у человека иммунитет к заболеванию. В то же время проведение ПЦР-теста показывает, болен ли он COVID-19.

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