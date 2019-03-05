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В Украине заработала "скорая" для служебных собак

Сегодня, 18:01

Ветеринарный пункт создан для помощи раненным в зоне ООС служебным собакам

В Украине заработала "скорая" для служебных собак Украина Ветеринарный пункт создан для помощи раненным в зоне ООС служебным собакам

В Украине заработал мобильный ветеринарный пункт, предназначенный для оказания помощи служебным собакам, получившим ранения во время выполнения заданий в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Мобильный пункт оборудован аппаратом ультразвуковой диагностики, операционным столом и генератором для работы в полевых условиях. Проект был запущен в Национальной полиции.

Первую остановку по пути на Донбасс мобильный пункт сделал в Днепре – здесь ветеринары осмотрели четверых служебных овчарок, которые нуждались в хирургическом вмешательстве.

"Это были застарелые флегмоны, застарелые гематомы, которые переродились в опухоли, и теперь эти опухоли мы должны удалить", – отметил главный врач Хмельницкой государственной больницы ветеринарной медицины Кирилл Чумаков. 

"Также будет проведено клиническое обследование всех служебных собак, осмотр на аппарате УЗИ, а также вакцинация и иммунизация, иммунная стимуляция служебных собак", – добавил Ярослав Красьоха, заместитель начальника отдела организации кинологической деятельности Национальной полиции Украины.

Напомним, ранее волонтеры из Кривого Рога собрали деньги на покупку дома для животных. Участие в волонтерской акции приняли местные жители, а также неравнодушные люди со всей Украины, благодаря которым активисты за семь месяцев собрали нужные деньги.

Также мы сообщали о том, что в Киеве появится полиция по защите собак и кошек. Новое подразделение будет заниматься борьбой с живодерами.

Стоит добавить также, что недавно выяснилось – украинцы чаще заводят кошек, чем собак. Около 15% граждан страны в качестве домашних животных завели котов и только 10% – собак, а 49% вообще против наличия животных в доме.

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Тег Донбасс, Днепр, ветеринар, ветеринары, ООС

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