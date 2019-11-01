В Украине заработали две мощнейшие в Европе электростанции

Заботясь об окружающей среде, компания ДТЭК построила новые солнечную и ветряную станции

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В Украине появились еще две дружественные к природе электростанции.

Одну из крупнейших в Европе солнечных электростанций – открыли в Днепропетровской области, а ветряную – в Запорожской.

Это — новые для Украины технологии и новый опыт для украинских строителей и инженеров. Сроки строительства – рекордные.

"Сегодня" видели, где энергетики производить свет для украинцев, при этом — без ущерба для окружающей среды.

"Станция ​​запущена на полную мощность", – говорит диспетчер Покровской СЭС.

Солнечная электростанция в Днепропетровской области заработала. Станция — крупнейшая в Украине и – одна из самых масштабных в Европе.

"Станция позволит производить 400 млн. киловатт-часов в год. Обеспечить 200 тыс. домохозяйств электроэнергией. Позволит уменьшить выбросы СО2 более чем на 420 тыс. тонн", – заявляет генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко.

На 450 гектарах разместились 870 тыс. солнечных панелей. Это – 600 футбольных полей. Раньше здесь был карьер, позже все поросло сорняками.

"Сейчас мы построили эта солнечную станцию, которая способна принести пользу людям. Она производит электроэнергию нашей стране", – говорит директор Покровской СЭС Олег Соловей.

Везде — автоматика. Руководит станцией сверхсовременная система. Человек почти не вмешивается.

"Диспетчеру нужно только задать необходимые параметры работы станции и вести контроль. Аналогов данной системы в Украине нет", – говорит начальник смены Покровской СЭС Виталий Школьной.

"Для нас важно, чтобы больше таких проектов было в области. Мы будем всячески способствовать их привлечению, и со стороны администрации будет полная поддержка. Для нас важны инвестиции и то, что здесь создаются дополнительные рабочие места", – заявил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Станцию ​​строили полгода. Впервые — без помощи иностранных специалистов. Они лишь наблюдали.

"Еженедельно мы оценивали ход возведения станции. И могу сказать – это прорыв. В рекордно короткие сроки команда выполнила этот проект качественно", – отметил менеджер по развитию бизнеса компании "Poyry" Питер Фишер.

Солнечные киловатты будут светить по всей стране.

Станция будет давать электроэнергию для домов людей, и для предприятий. 2

Но солнце — не единственный источник зеленой, экологически чистой, энергии. Электростанции перерабатывают на киловатты и энергию ветра

На Азовском побережье появилась новая, одна из самых мощных в стране ветростанций – Приморская ВЭС.

"Станция состоит из 52 ветроэлектроустановок. Она разбита на две очереди, по 26 турбин. Станция будет производить около 700 млн. киловатт-часов", – говорит начальник Приморской ВЭС Денис Мирощенков.

Энергии от ветряков хватит для 50 тыс. семей.

"При строении этого объекта не было задействовано ни одного клочка земли, который принадлежит агропромышленному комплексу. То есть, расположены ветрогенераторы так, что не мешают обрабатывать землю", – говорит председатель Запорожской ОГА Виталий Туринок.

Станции, которые не вредят окружающей среде, строят частные инвесторы. Пока в украинской энергосистеме только 4% зеленых киловатт.

К 2035 году четверть энергии, которую будут производить украинские энергетические компании, должна быть "зеленой". Ее будут давать станции, работающие от возобновляемых источников: солнца, биотоплива и ветра.

ДТЭК в развитие альтернативной генерации вкладывает больше всего.

"Компания ДТЭК в настоящее время построила 950 мВт мощностей. Мы инвестировали более 1 млн. евро. Сегодня мы все с вами должны думать, в какой стране будут жить наши дети. Мы являемся крупнейшим инвестором в "зеленую" энергетику Украины, и мы не хотим уступать это место", – говорит генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко.

И очень важно, что станции, которые произведут киловатты из возобновляемых источников – это весомый вклад в украинскую энергонезависимость.

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