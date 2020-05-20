В Украине количество зараженных коронавирусом превысило 19 тысяч человек

В Украине продолжает расти количество зараженных коронавирусом, но и стало больше людей, которые победили недуг. Только за последние сутки вылечились 323 человека, а заболели – 354.

По состоянию на сегодняшний день в Украине уже лабораторно подтверждены 19 230 случаев COVID-19. Только за прошедшие сутки больных стало больше на 354 человека. При этом и выздоровело не мало – 323 человека (всего 5 955). Но есть и плохие новости – за сутки умерли от коронавируса 16 человек (всего за время эпидемии 564).

Напомним, что на утро 19 мая в Украине было 18 876 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 548 летальных, 5 632 пациента выздоровели. Только за понедельник зафиксировано 260 новых случаев заражений. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Реклама В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 20 мая

А тем временем в Украине готовятся запустить массовое тестирование на антитела к COVID-19. Тесты иммуноферментного анализа (ИФА) позволяют определить, имеется ли у человека иммунитет к заболеванию. Максим Степанов заявил, что сейчас уже разработан механизм тестирования, где определен круг лиц и каким образом их будут тестировать. Он в понедельник подписал уже соответствующий приказ.

В то же время в Кропивницком произошел неприятный инцидент – больной отдал крупную сумму за "бесплатное" лечение. Мужчина на лечение от COVID-19 потратил более 26 тысяч гривен, но теперь планирует судиться с Центральной городской больницей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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